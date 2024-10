Tenía 115, vivía en Texas y fue la mujer más longeva de EE.UU.: murió Elizabeth Francis, la “reina Isabel de Houston”

Elizabeth Francis vino al mundo el 25 de julio de 1909, en Luisiana, en una época marcada por cambios tumultuosos y desafíos inimaginables. Conocida como la “reina Isabel de Houston”, murió esta semana a los 115 años en Texas, lo que la convirtió en la persona de mayor edad de Estados Unidos y la tercera del mundo, según consignó Dallas News.

Francis fue una de las pocas personas clasificadas como “supercentenaria”, es decir, una persona que vive más de 110 años.

Con 115 años, Francis fue la mujer más longeva de Estados Unidos Foto de LongeviQuest

Antes de su muerte, Francis era la vigesimoprimera persona estadounidense de mayor edad de la historia y la quincuagésima persona de mayor edad de la historia, según LongeviQuest, una base de datos global que rastrea a las personas más longevas del mundo. Francis y su hermana, Bertha Johnson, hicieron historia como la pareja de hermanas con la edad combinada más avanzada del mundo. Johnson vivió hasta los 106 años antes de su muerte en 2011.

La historia de esta centenaria residente de Houston, Texas, acaparó la atención en todo el mundo y mucho más cuando en más de una ocasión reveló sus secretos detrás de una larga vida.

La vida de Elizabeth Francis, la persona más longeva de EE.UU.

Tras la trágica pérdida de su madre, Francis y sus cinco hermanos fueron separados y enviados a diferentes hogares. Ella, sin embargo, encontró su lugar en Houston, donde fue criada con amor por su tía. De acuerdo con su perfil verificado en LongeviQuest, a los 19 años dio a luz a su única hija, Dorothy Williams, quien hoy tiene 96 años. Como madre soltera, asumió la responsabilidad de cuidar y mantener a su hija. Durante aproximadamente dos décadas, dirigió una exitosa cafetería.

Elizabeth Francis nació en Luisiana, EE. UU., el 25 de julio de 1909; sus padres fueron John Francis (1880–1969) y Virginia Matthews (1880–1920) Foto de LongeviQuest

La nieta de Francis, Ethel Harrison, compartió con The Washington Post en agosto de 2023 que su abuela lleva una vida modesta y sencilla. Nunca aprendió a conducir, por lo que utiliza el transporte público o la ayuda de sus familiares para movilizarse. Su rutina diaria consistía en levantarse temprano, preparar comidas nutritivas y disfrutar del tiempo con su familia. Es una apasionada de la comida y sus platos preferidos con el pollo y las albóndigas caseras.

A la edad de 20 años, ya había sido testigo de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la adopción de la 19ª Enmienda, que otorgó a las mujeres el derecho al voto Foto de LongeviQuest

El secreto de Elizabeth Francis para vivir 115 años

En julio de 2024, celebró su cumpleaños número 115 rodeada de su círculo cercano, que incluye tres nietos, cinco bisnietos y cuatro tataranietos. Francis atribuye su longevidad a su fe en Dios, a decir lo que piensa y a comer lo que quiera. Asimismo, le dijo a News Center Maine que no fuma ni bebe, excepto alguna que otra copa de vino. “También caminaba mucho, así que tal vez eso explique parte de su longevidad”, consideró su nieta.

Cuando a principios de este año le preguntaron cómo se sentía siendo la estadounidense viva de mayor edad, Francis dijo a la cadena KTRK: “¡Simplemente, tengo ganas de vivir todos los días!”.

Alrededor de los 108 años, empezó a necesitar una silla de ruedas para moverse Captura de pantalla YouTube KHOU 11

En otra entrevista con LongeviQuest, la mujer ofreció un consejo simple, pero poderoso para aquellos que buscan una vida larga y satisfactoria: “Di lo que piensas y no te calles. ¡Si el buen Dios te dio lengua, úsala!”.

Elizabeth Francis se convirtió en la persona más longeva de EE.UU.

Tras la muerte de Edie Ceccarelli en febrero de 2024, Elizabeth Francis se convirtió en la persona de mayor edad en EE.UU. y la quinta persona de mayor edad en el mundo, según el Grupo de Investigación en Gerontología. “Soy la persona viva de mayor edad en Houston y me gustaría agradecer a Dios y a todas las personas que me han rodeado y amado a lo largo de mi vida. Me ayudaron a llegar hasta aquí”, dijo en su momento a The Washington Post en una entrevista.