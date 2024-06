Texas ejecutó a Ramiro Gonzales en el cumpleaños de una joven a la que asesinó hace 13 años: sus últimas palabras

Escuchar

Ramiro Gonzales, condenado a pena de muerte por la violación y el asesinato de la joven de 18 años Bridget Townsend, fue ejecutado este miércoles 26 de junio en Texas, fecha que coincidió con el cumpleaños de su víctima. El hombre de 41 años recibió la inyección letal en la penitenciaría estatal de la ciudad de Huntsville.

“A la familia Townsend, lamento no poder hablar, no puedo expresar con palabras el dolor que les he causado a todos, el daño, lo que les quité y no puedo devolver”, fueron sus últimas palabras.

Ramiro Gonzales confesó el crimen que cometió en 2001 casi dos años después Foto Texas Departament of Criminal Justice

El crimen de Bridget Townsend y la confesión de Ramiro Gonzales

El 15 de enero de 2001, Gonzales irrumpió en una casa rural en el condado de Bandera, un pequeño pueblo ubicado al noreste de San Antonio, Texas, con la intención de robar cocaína. La propiedad era del novio de la joven, Joe Leal, que estaba involucrado en el tráfico de drogas. Leal no estaba allí en ese momento, pero sí se encontraba su novia, Bridget Townsend. Al ser descubierto, Gonzales la secuestró y la llevó al rancho de su abuelo, donde la violó y le disparó antes de enterrar su cuerpo en un campo cercano.

Cuando Leal llegó a su hogar esa noche, encontró la camioneta de Bridget, su bolso y sus llaves en su lugar habitual, pero no había rastro de ella. Desesperado, llamó a la policía. Durante 18 meses, nadie supo qué había sucedido con la adolescente de 18 años, hasta que el mismo responsable, que estaba en prisión por otro delito, confesó el crimen.

Los abogados de Ramiro Gonzales apelaron a la pena de muerte en reiteradas ocasiones Captura de pantalla Youtube KSAT 12

Gonzales fue arrestado tiempo después por otro crimen de secuestro y violación. Mientras cumplía la sentencia de cadena perpetua, decidió confesar en 2002 el asesinato de Bridget. Su declaración proporcionó a las autoridades la ubicación exacta de los restos de la joven de 18 años, enterrados en un campo en Bandera. En 2006, fue declarado culpable y condenado a la pena capital por la violación y asesinato de Townsend.

La ejecución de Ramiro Gonzales: los intentos fallidos por suspender la pena de muerte

A sus 41 años, y luego de varios años de prisión, Ramiro Gonzales fue ejecutado mediante una inyección letal en la cárcel estatal de Huntsville, ubicada a 112 kilómetros de Houston.

Antes de su conclusión, los abogados del homicida presentaron varias mociones para intentar suspender la pena de muerte, pero todas fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones Penales de Texas y la Junta de Libertad Condicional e Indultos de Texas. Por su parte, la Corte Suprema de Estados Unidos también desestimó la última solicitud de suspensión el mismo día de la ejecución.

Esta fue la segunda ejecución que sucede en Texas en lo que va de 2024 y la novena en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En 2023, un total de 24 personas recibieron la inyección letal en todo el país. La pena capital aún es legal en 27 de los 50 estados, mientras que ha sido abolida en las 23 jurisdicciones restantes.

LA NACION