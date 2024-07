Texas: si cumples con estos cinco requisitos puedes pedir una licencia de conducir comercial como extranjero

Escuchar

Conseguir una licencia de conducir en Texas es un proceso más accesible de lo que parece, incluso para los extranjeros. Si se reside en el estado de la Estrella Solitaria, se puede obtener acceder a este documento en su versión comercial, siempre y cuando se cumplan con los cinco requisitos esenciales establecidos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

El DPS es responsable de emitir las licencias de conducir, entre otros documentos, en el estado de Texas Texas Department of Public Safety

Requisitos para obtener una licencia de conducir en Texas

En primer lugar, para aquellos que buscan obtener una licencia de conducir en Texas, que cumpla con los estándares de seguridad de la normativa federal Real ID, se deberán presentar ciertos documentos y, en algunos casos, aprobar exámenes. Los residentes mayores de 18 años pueden obtener licencias válidas por hasta ocho años.

Por otro lado, para aquellos interesados en obtener una Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) o un Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés) no domiciliarios, existen requisitos adicionales. Para acceder a estos documentos, es primordial cumplir con todos los requisitos de la CDL y ser residentes de un país cuyos estándares de licencia no cumplan con los de EE. UU. con excepciones de Canadá y México, que no podrán solicitarlas.

El residente debe hacer una cita previa para presentar la documentación en el Departamento de Seguridad Pública de Texas Google Maps/Derek H

Requisitos adicionales para la CDL/CLP para no residentes:

Un pasaporte válido del país de residencia.

Un formulario I-94 o un documento de autorización de empleo vigente.

Prueba de residencia en Texas (si no se ha proporcionado previamente).

Pago de la tarifa requerida de US$121.

Cumplir con todos los requisitos establecidos, que incluye evidencia de presencia legal, identidad, entre otros.

Además de solicitar una licencia de conducir, los extranjeros en Texas también pueden solicitar una licencia de conducir comercial Indiana Bureau of Motor Vehicles

En caso de que el usuario no tenga una licencia de conducir válida para el estado de Texas, sin la necesidad de ser con fines comercial, puede tramitarla siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

Prueba de ciudadanía o presencia legal: s e deberá proporcionar evidencia de la ciudadanía estadounidense. Si no es ciudadano, se deberá presentar documentos que demuestren su presencia legal en EE.UU.

e deberá proporcionar evidencia de la ciudadanía estadounidense. Si no es ciudadano, se deberá presentar documentos que demuestren su presencia legal en EE.UU. Residencia en Texas: al igual que el trámite anterior, se necesitará pruebas de que el usuario reside en el estado. Esto puede incluir facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento o cualquier documento oficial que muestre la dirección en el lugar declarado.

Identidad: se debe presentar documentos válidos que prueben la identidad del solicitante. Estos pueden incluir un pasaporte, tarjeta de identificación consular, o cualquier otro documento oficial aceptado por el DPS.

Número de Seguro Social: es obligatorio proporcionar un número de Seguro Social (SSN), el cual será verificado electrónicamente por el gobierno de EE. UU. Si no se puede proporcionar un SSN verificable, no se podrá obtener o renovar la licencia de conducir.

Comprobante de registro y seguro del vehículo: si se posee un vehículo, se debe presentar el comprobante de registro de Texas y el seguro del mismo. En caso contrario, se deberá firmar una declaración que lo confirme.

si se posee un vehículo, se debe presentar el comprobante de registro de Texas y el seguro del mismo. En caso contrario, se deberá firmar una declaración que lo confirme. Cursos y exámenes: dependiendo de la edad y situación del solicitante, se podrá necesitar completar ciertos cursos y exámenes. Si el usuario tiene entre 18 y 24 años y solicita su primera licencia, deberá completar un curso de educación para conductores adultos de seis horas. Además de completar el programa Impact Texas Driver (ITD).

Canadá y México tienen los mismos estándares de prueba de licencia de conducir comercial que Estados Unidos. Es decir, sus residentes pueden usar su licencia de conducir comercial (CDL) para conducir vehículos comerciales en Texas.

LA NACION