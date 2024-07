¡The Dibu's show!

Messi erró el primer penal en un partido discreto del 10 ante Ecuador, pero el 'Dibu' le dijo "¡tranquilo capitán!". Y como en la final del Mundial de Catar-2022 ante Francia, el golero Emiliano Martínez volvió a ponerse la capa de superhéroe para llevar a Argentina a las semifinales de la Copa América 2024.

Después de un tenso 1-1 en los 90 minutos en el NRG Stadium en Houston, el portero del Aston Villa asumió el papel protagónico en medio de un clima de nerviosismo, y más cuando el capitán argentino estrelló su remate en el horizontal, la primera ejecución del seleccionado de Lionel Scaloni.

"Un pasito más... Sufrimos mucho ante un rival duro. Pasamos a semis gracias al trabajo de todos y a que encima tenemos al mejor arquero del mundo. Vamos Argentina!", posteó Messi este viernes en sus redes sociales, a lo que el 'Dibu' respondió: "Vamos por más".

El show del 'Dibu' inició con el primer cobro de Ecuador, a cargo de Ángel Mena. Pelota a media altura al palo izquierdo y allá llegó el meta con todos sus 1,89 metros para contener con ambas manos el remate del volante del León de México.

Luego sería el turno de Alan Minda. El delantero del Brujas belga eligió el vertical derecho, también a media altura, pero Martínez le aguó la celebración con una sensacional atajada a mano cambiada en un perfecto vuelo para repeler el disparo.

El estadio vibró con la parada de Martínez, pero terminó de estallar cuando el meta tiró un bailecito prohibido para celebrar, así como lo hizo ante los Bleus en la final de Catar-2022, una marca registrada de su personalidad en el arco.

"Le dije a los chicos antes de los penales que no estaba listo para irme a casa. Éste grupo se merece seguir hasta la final", dijo el ganador del premio The Best de la FIFA como mejor guardameta del mundo en 2023 a la televisión oficial del partido.

- Confianza ciega -

El seleccionador Lionel Scaloni aplaudió la actuación del 'Dibu' y sostuvo que "en los penales sentimos confianza hacia nuestro arquero".

"Lo de Emiliano (Martínez) es... ya no hay palabras. No soy entrenador de arqueros, pero no solo las roza o las saca las pelotas en los penales, sino que las ataja. Se siente el ruido cuando las ataja. Es impresionante", valoró Scaloni.

"El Dibu es un animal. La verdad que lo que está haciendo es una locura. Se lo merece. Ama ponerse estos colores. Nos da mucha seguridad y tranquilidad. Nosotros intentamos hacer lo mismo para con él, pero en estas instancias tan importantes siempre está, siempre está", valoró Rodrigo De Paul.

- Arropado por la afición -

"Me lleno un poco con la gente", confesó Martínez sobre su ritual a la hora de enfrentarse a un penal. "Tenía a todos los argentinos acá, a mi familia cerca. Así que son momentos especiales", relató emocionado.

Pero el trabajo del 'Dibu' no sólo fue en los penales. Estuvo providencial para atajar una pelota en velocidad de Jeremy Sarmiento a los 14 minutos, cuando abrió todo el compás de sus piernas para contener el remate, una jugada que rememoró aquella famosa atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial.

El partido fue una auténtica montaña rusa emocional en los 90 minutos, pero cuando la película cambió a la definición por penales, permitiendo la salida a escena del 'Dibu', Argentina sabía que tenía un as bajo la manga.

Terminada la tanda de penales todo el combinado salió a festejar con Martínez, no un héroe silencioso, sino el superhéroe que se acostumbró a hacer diminuto su arco cuando la pelota lo observa y lo reta en el temible manchón blanco.

Su estatus de arquero número uno de Argentina lo confirmó con el título en la Copa América de Brasil en 2021. Y su reputación de atajapenales la patentó en Catar-2022, donde conquistó el Guante de Oro del Mundial, ante Países Bajos en los cuartos de final y luego ante Francia.

