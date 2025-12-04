The New York Times demanda al Pentágono por violar el derecho a la información

El diario The New York Times anunció el jueves que demandó al Pentágono por implementar una serie de medidas restrictivas hacia la prensa que considera inconstitucionales y pidió que bloquee su implementación.

El Departamento de Defensa, rebautizado hace unas semanas como "Departamento de Guerra" por la administración de Donald Trump, endureció drásticamente su control sobre la prensa.

Varios medios estadounidenses e internacionales, como las agencias AP y AFP, el canal Fox News y el propio The New York Times, se negaron a firmar en octubre un nuevo reglamento del Pentágono que establece nuevas restricciones a su trabajo.

Por ejemplo, el Pentágono pidió a los periodistas acreditados que no soliciten ni publiquen ciertas informaciones sin su autorización explícita, bajo el riesgo de perder su acreditación.

En su demanda ante un tribunal de Washington, el New York Times argumenta que el gobierno viola con esas reglas la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.

La administración "busca restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para informar hechos que van más allá de las declaraciones oficiales", dice la demanda del Times.

Si un medio publica algo que "no haya sido aprobado por los funcionarios del Pentágono", la nueva reglamentación permite que funcionarios "en cualquier momento y sin ningún estándar que guíe sus decisiones, suspendan inmediatamente y, en última instancia, revoquen las credenciales" de periodistas, agrega.

Desde que volvió al poder en enero pasado, el gobierno de Trump endureció su política para restringir el acceso de los periodistas a la información del Pentágono, el mayor empleador del país con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares al año.

A inicios de año, el departamento excluyó de sus oficinas en el Pentágono a ocho medios, incluidos los diarios New York Times y Washington Post, y el canal de noticias por cable CNN. También se redujo drásticamente el número de conferencias de prensa.

También restringió el acceso de periodistas dentro de sus instalaciones, con la imposición de escoltas fuera de algunas zonas limitadas.

