"Those About To Die" es una mezcla de "Thrones" con Olimpíadas, dice su director

Es fácil de entender por qué "Those About To Die", el nuevo drama de Roland Emmerich ambientado en la Antigua Roma, es descrito con frecuencia por los críticos como un "Game of Thrones" con carreras de carrozas y gladiadores.

La serie de televisión, protagonizada por Anthony Hopkins -en el papel del emperador Vespasiano-, no se queda corta en sexo y violencia, y su trama y personajes se mueven en un mundo de peleas sangrientas y bacanales.

Las reseñas, casi sin excepción, dibujan una línea directa desde el Circo Máximo y el Coliseo hasta el ficticio continente Westeros, de "Thrones", aunque no siempre de forma favorable.

Pero Emmerich, el director alemán de las taquilleras "Día de la Independencia" y "El día después de mañana", le dijo a AFP que su primera incursión en la televisión muestra abiertamente sus influencias.

"Era una inspiración (...) Estoy satisfecho" con el hecho que se compare "Those About To Die" con el éxito de HBO, dijo. "Ése era el objetivo. Hacerla lo más grande posible, e incluir mucha más acción".

La serie aborda los últimos días de Vespasiano como emperador, forzado a elegir un heredero entre sus dos hijos: el general Tito, y el político Domiciano.

Pero mucha de la acción se desarrolla en el Circo Máximo y en el Coliseo, donde los bajos fondos de Roma se reunían para apostar a las carreras y a las peleas.

Roma está a la vera de otra rebelión, con hambrientos ciudadanos furiosos con la familia imperial. Desesperadas por desviar la atención, las autoridades ofrecen fastuosos espectáculos deportivos para entretener a las masas.

"Esto es principalmente un programa de deportes", dijo Emmerich. "Sí, hay momentos de desarrollo de personajes y mucho drama, pero es esencialmente acerca de la emoción de los deportes".

No es una coincidencia que el programa esté disponible en Estados Unidos en Peacock, la plataforma de NBC, el canal que tiene los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos (JJOO).

De cara a la ceremonia inaugural de los JJOO el viernes, el programa está siendo promovido esta semana en la Comic-Con, la masiva fiesta de la cultura pop que se celebra en San Diego, California.

Peacock construyó un Circo Máximo a escala, una experiencia interactiva para los fans, en un lugar privilegiado ubicado afuera del centro de convenciones.

Los participantes se dividen en cinco equipos y aprovechan su chance de azotar a unos pequeños caballos mecánicos que avanzan hacia adelante.

"Ciudadanos de Roma, ¡excelentes carreras hasta ahora!", gritaba un hombre vestido de toga en un evento para los medios, al tiempo que pequeñas carrozas patinaban en una pista en un estilo similar a un juego de arcade, en sintonía con la Comic-Con, cuyas actividades interactivas derivadas en el centro de San Diego se han vuelto tan populares como la propia convención.

En el marco de la promoción, el director y el elenco de la serie participaron en un panel de la Comic-Con y conversaron con los medios.

Para sorpresa de pocos, Hopkins no acudió. El artista de 86 años ni siquiera fue a la ceremonia de los Óscar cuando ganó su segunda estatuilla por mejor actor con "El Padre", en 2021.

Pero su presencia en el set de "Those About To Die" marcó al director y a sus colegas.

Emmerich le envió el guión a Hopkins "sin realmente creer que diría que sí", para descubrir que el galés es un fanático de la historia y que quería el rol.

"A un precio bien caro, pero ¡aún así!", recordó Emmerich. "Tuvimos tantas buenas discusiones sobre Roma y la cultura. Es un verdadero fan".

Jojo Macari, quien interpreta al hijo más joven del emperador Domiciano, recordó que Hopkins le aconsejó leer sus líneas "muy alto".

"El mensaje fue (...) ven seguro de ti mismo, ven hacia mí, ven y grítame en la cara '¡quiero que hagas eso!'".

