Thunder, campeones de la NBA, aplastan a los Pelicans y prolongan su racha invicta

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en apenas tres cuartos mientras el campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, aplastó a los New Orleans Pelicans 137-106 este domingo, convirtiéndose en el único equipo invicto tras las derrotas de San Antonio y Chicago.

Los Thunder igualaron el arranque 7-0 de su campaña campeona 2024-25.

Sin embargo, los Spurs, que habían arrancado con un 5-0 por primera vez en la historia de la franquicia, cayeron 130-118 ante los Suns en Phoenix, donde los locales limitaron a la estrella francesa de San Antonio, Victor Wembanyama, a apenas nueve puntos.

Los New York Knicks propinaron a los Bulls su primera derrota de la temporada, 128-116, en el Madison Square Garden.

Oklahoma City dominó a los Pelicans, aún sin victorias, a pesar de tres ausencias importantes.

El escolta Luguentz Dort fue baja por enfermedad, el alero Chet Holmgren se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión en la parte baja de la espalda, y el All-Star Jalen Williams aún no debuta esta temporada tras una cirugía de muñeca en la pretemporada.

Los Thunder encestaron el 56% de sus tiros, incluidos 20 de 48 triples, manteniendo su ofensiva en ritmo con 33 asistencias.

Aaron Wiggins sumó 15 puntos, mientras que Cason Wallace e Isaiah Joe aportaron 13 cada uno para Oklahoma City, que tuvo a ocho jugadores con doble dígito en puntos.

Aunque el entrenador Mark Daigneault se mostró satisfecho por la efectividad ofensiva, señaló que el desempeño dominante fue una recompensa a la persistencia del equipo en un inicio de temporada más complicado de lo que su récord sugiere.

"Creo que el equipo mostró una gran madurez, porque no estábamos encestando muchos tiros al comienzo de la temporada, pero seguimos mejorando en las cosas que generan buenas oportunidades", explicó.

"Para mí, se trata más de la persistencia que hemos mostrado durante una mala racha de tiro que de cómo jugamos esta noche en particular".

San Antonio había vivido un gran primer mes de temporada gracias al dominio de Wembanyama. El fenómeno de 21 años llegó al partido del domingo promediando más de 30 puntos y casi 15 rebotes por encuentro desde su regreso, tras recibir tratamiento por un coágulo sanguíneo que puso fin prematuro a su temporada anterior en febrero.

Pero tuvo una noche frustrante ante la asfixiante defensa de los Suns, sin anotar una sola canasta hasta casi el último minuto de la primera mitad.

Wembanyama añadió nueve rebotes, dos asistencias, un robo, cuatro bloqueos y seis de las 14 pérdidas de balón de los Spurs, sin llegar una sola vez a la línea de tiros libres.

Defensa en equipo

"Simplemente jugamos defensa en equipo", dijo el alero de los Suns, Ryan Dunn, sobre el trabajo defensivo contra Wembanyama.

"Es un jugador único, pero lo hicimos pasar dificultades y le mostramos distintas defensas".

Stephon Castle lideró a los Spurs con 26 puntos, pero los Suns, impulsados por los 28 puntos y 13 asistencias de Devin Booker, tomaron el control con un primer cuarto de 31 puntos y no volvieron a estar abajo en el marcador.

San Antonio llegó a perder por hasta 31 puntos en el tercer cuarto y estaba 24 abajo al comenzar el último periodo.

Los Spurs mostraron señales de vida con una racha de 12-0 al inicio del cuarto final, reduciendo la desventaja a 14 con un triple de Wembanyama a 6:24 del final, pero los Suns volvieron a escaparse.

En Nueva York, Jalen Brunson anotó 31 puntos, OG Anunoby sumó 21 y Karl-Anthony Towns aportó 20 puntos y 15 rebotes, mientras los Knicks vengaron la abultada derrota del viernes ante los Bulls.

El base australiano Josh Giddey registró un triple-doble de 23 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para Chicago, que había iniciado la temporada 5-0 por primera vez desde el 12-0 de 1996, cuando el equipo conquistó el quinto de sus seis títulos con Michael Jordan.

