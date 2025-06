Thunder juega con intensidad y físico pero no perderá por nocaut técnico

OKLAHOMA CITY (AP) — La peor muestra de mal comportamiento, al menos a los ojos de la NBA, exhibida por Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City esta temporada ocurrió el 12 de enero.

Su compañero de equipo en el Thunder, Alex Ducas, encestó un triple con 2:55 por jugar en una victoria aplastante sobre Washington, los primeros puntos de su carrera en la NBA, un tiro que ocurrió justo frente al banquillo de Oklahoma City. Gilgeous-Alexander saltó de su asiento en celebración y agitó una toalla. El problema fue que la toalla pareció hacer contacto con Jared Butler de Washington.

Falta técnica.

Ese crimen menos que atroz fue la única falta técnica señalada a Gilgeous-Alexander esta temporada, y el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, dijo el sábado que también terminó siendo revocada.

Para un equipo que abraza la fisicalidad en defensa, anota una tonelada de puntos en ofensiva y no teme cometer faltas —está promediando 20,2 por juego esta temporada, incluyendo los playoffs, la quinta tasa más alta en la NBA al entrar en el Juego 7 de las Finales de la NBA el domingo por la noche—, el Thunder simplemente no cruzan la línea.

Según el conteo de la NBA, tienen 18 faltas técnicas en la temporada regular y los playoffs; eso sube a 21 al agregar el juego de campeonato de la Copa NBA, que se considera una exhibición y no entra en las estadísticas.

"Primero que nada, respeto a los oficiales. Creo que nuestro equipo respeta a los oficiales", dijo Daigneault. "Entendemos que es un trabajo imperfecto. No va a ser perfecto. Están tratando de hacerlo bien. Realmente solo tratamos de enfocarnos en lo que podemos controlar, no por otra cosa que no sea que es el mejor camino para jugar lo mejor posible y es el mejor camino para ganar. Esperamos tener una cultura de enfocarnos en lo que podemos controlar y bloquear todo lo demás".

De las 18 faltas técnicas del Thunder en la temporada regular y los playoffs, solo nueve fueron por interacciones con los árbitros.

Gilgeous-Alexander casi no sabía cómo reaccionar cuando recibió la falta técnica en Washington. En los primeros tres años de su carrera, no recibió ninguna técnica. Tuvo una en el Año 4; eventualmente fue revocada.

Gilgeous-Alexander ha recibido cinco faltas técnicas en los últimos tres años: dos en la temporada regular 2022-23, dos en los playoffs de la temporada pasada y luego el agitar de la toalla que salió mal esta temporada. En las últimas siete temporadas, solo Harrison Barnes y Jrue Holiday han jugado más minutos que Gilgeous-Alexander con menos técnicas.

"Era temperamental de niño", dijo Gilgeous-Alexander. "A medida que he crecido, he entendido que emocionarse demasiado o deprimirse demasiado, especialmente en competencia, realmente no me ayuda, seguro.

Así que trato de ser lo más equilibrado posible".

La NBA dijo que al Thunder se les han señalado tres técnicas en los playoffs, dos por Isaiah Hartenstein y una por Chet Holmgren. Ninguno de los jugadores tuvo una durante la temporada regular, y nadie en el Thunder tuvo más de cuatro.

"Como lo veo, las técnicas son puntos. Nunca quiero darle puntos a un equipo porque no puedo controlar mis emociones", dijo Gilgeous-Alexander. "Así que las controlo. Es así de simple para mí".

