Thunder-Pacers será una serie que los verdaderos fans del baloncesto disfruten

OKLAHOMA CITY (AP) — Es Indiana, con el número 25, contra Oklahoma City, con el número 47, en las Finales de la NBA.

No es su clasificación.

Es su ranking de mercado mediático en los Estados Unidos. Para algunos, eso podría importar. Para otros probablemente no y quizá no debería importar en absoluto.

El enfrentamiento por el título que inicia el jueves entre los Pacers y los Thunder en papel es el tipo de serie que los verdaderos fanáticos del baloncesto anhelan: son dos equipos jóvenes y divertidos, que anotan muchos puntos y con las estrellas, como el actual MVP Shai Gilgeous-Alexander con Oklahoma City y el medallista de oro olímpico Tyrese Haliburton para Indiana.

La serie tiene de todo: poder estelar, buen entrenamiento, All-Stars en ambos lados. Y se suma a la reciente racha de paridad de la NBA.

Esa es la buena noticia. Pero también está el otro lado: las audiencias, especialmente al inicio de la serie, probablemente no serán buenas porque sus mercados locales son muy pequeños. Aquellos a quienes les gusta la NBA no se dejarán disuadir por eso. Aquellos que no siguen la NBA lo proclamarán como un gran fracaso.

“Creo que estas finales son una gran representación con los dos equipos que están en ellas”, expresó el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. "Sabes, son equipos que juegan estilos de baloncesto buenos y emocionantes. Jugadores que tienen grandes historias individuales, equipos que tienen una gran historia colectivamente. Y estamos orgullosos de ser parte de eso".

La gente lo sigue, simplemente puede que no estén mirando en televisión. El sitio de seguimiento de redes sociales Videocites dice que el contenido de la NBA se está consumiendo a un ritmo un 64% más alto que la temporada pasada: 32.000 millones de vistas y contando hasta ahora en estos playoffs. Gilgeous-Alexander es el jugador más visto, Haliburton es el tercero, y los clips de playoffs de esos dos tienen alrededor de 1500 millones de vistas entre ellos hasta este punto.

Y hablando de eso, hay 76.000 millones de razones por las que a la NBA no le importarán las audiencias durante las próximas semanas.

El nuevo acuerdo de medios por 11 años y US$76.000 millones entre la NBA y Disney (ABC/ESPN), Peacock (NBC) y Amazon (Prime Video) que entra en vigor al inicio de la próxima temporada, muestran claramente que si están viendo la NBA o consumiendo contenido de la NBA.

Si las audiencias caen en estas Finales, el acuerdo no pierde su valor. Las compras de anuncios para estos playoffs hace tiempo que se pagaron. Por lo tanto, los números para esta serie son en gran medida irrelevantes para el resultado final de la NBA. “Creo que verán dos equipos de alto nivel que juegan un estilo de baloncesto de élite, que comparten muy bien el balón, muchas personas diferentes que pueden contribuir”, dijo Haliburton al preguntarle el martes qué podrán esperar los aficionados que sintonicen las Final. “Creo que esa es la parte emocionante de esto. No quiero decir que es como un paso de la antorcha porque los veteranos aún están aquí. Todavía están jugando muy, muy bien. Pero definitivamente ver a dos equipos jóvenes, dos organizaciones jóvenes, luchando por ganar un campeonato, creo que es un gran asunto". Hacia el final de la temporada regular, mientras los números se recuperaban de un comienzo lento de la temporada, el comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió que las audiencias de la liga habían bajado alrededor de un 2% respecto al año anterior. “Pero en este entorno, donde particularmente cuando estás en gran medida destacado en medios tradicionales y particularmente en cable, y sin duda las suscripciones de cable están disminuyendo, eso parece una victoria”, dijo Silver. En resumen, nadie en la oficina de la liga está entrando en pánico por las audiencias, especialmente ahora. El ganador será el séptimo equipo en coronarse campeón en siete años, y sin duda los Thunder y los Pacers serán presentados en más transmisiones nacionales la próxima temporada de lo que fueron esta campaña y sus audiencias serán más altas como sucedió con Milwaukee, Denver y Dallas. Pueden incluso esperar que Indiana y Oklahoma City sean parte del paquete del Día de Navidad la próxima temporada; ninguno de los equipos estuvo entre los diez elegidos para eso esta campaña. “Me encantaría jugar el Día de Navidad”, dijo Gilgeous-Alexander a principios de esta temporada. “Y creo que tenemos el calibre". Se puede argumentar fácilmente que ambos equipos lo hicieron bien: no gastaron de más, no entraron en el impuesto de lujo, es la primera final entre dos equipos no contribuyentes en unas dos décadas, y trataron de construir alrededor de jóvenes estrellas. Hace tres temporadas, el Thunder y los Pacers combinaron para ganar 49 juegos; su éxito ahora tiene que ser una razón de esperanza para equipos como Utah, Washington, Portland, Charlotte y otros que han estado tambaleándose. Las transformaciones pueden suceder, y pueden ser recompensadas.

Algunas personas verán las Finales, otras quizá no, pero los verdaderos fanáticos probablemente esperan una buena serie.

“Creo que eso es emocionante”, dijo Haliburton, “para cualquier fanático del baloncesto”.

___

El escritor de deportes de AP Michael Marot en Indianápolis contribuyó a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.