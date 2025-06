Thunder tiene todo lo necesario para seguir cosechando títulos

OKLAHOMA CITY (AP) — La promesa llegó hace tres años del gerente general de Oklahoma City, Sam Presti. Podría haber pasado desapercibida por un par de razones. Una, el Thunder era uno de los peores equipos en ese momento. Dos, estaba hablando en latín.

"Labor omnia vincit", dijo Presti después de la temporada 2021-22, citando el lema de Oklahoma. Dependiendo de la traducción de Presti, podría haber dicho “el trabajo duro lo conquista todo” o “el trabajo lento lo conquista todo”.

De cualquier manera, le aplica al Thunder. Hicieron el trabajo duro. Hicieron el trabajo lento.

Conquistaron todo.

Tres años después de que ganaron sólo 24 juegos, esta temporada ganaron 84 y son campeones de la NBA tras vencer a los Pacers de Indiana en una agotadora final a siete juegos.

Para el resto de la NBA, esto los debería aterrar. Tienen al MVP Shai Gilgeous-Alexander. Él y todos los jugadores clave de Oklahoma City tienen contrato para la próxima temporada, además tienen al serbio que fue la 12ma selección del pasado draft Nikola Topci, quien ni siquiera jugó esta temporada debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior. Actualmente el Thunder tiene dos selecciones entre los primeros 24 en el draft de este año.

Son jóvenes; sus titulares, en este momento, tienen 27, 26, 26, 24 y 23 años. Son audaces. Y podrían —deberían— estar compitiendo por un tiempo.

"Definitivamente todavía tenemos espacio para crecer", dijo Gilgeous-Alexander, el MVP, el MVP de las Finales de la NBA, el campeón de anotación de la liga y ahora, también, campeón de la NBA. “Esa es la parte divertida de esto. Muchos de nosotros todavía podemos mejorar. No hay muchos de nosotros en el equipo que estemos en nuestro mejor momento o incluso cerca de él. Tenemos mucho por crecer, individualmente y como grupo. Estoy emocionado por el futuro de este equipo”.

Muchos equipos tienen preguntas de cara a la próxima temporada. Oklahoma City no es uno de ellos.

Jayson Tatum en Boston, Damian Lillard en Milwaukee y ahora Tyrese Haliburton en Indiana, todos tienen lesiones en el tendón de Aquiles y se espera que se pierdan la mayor parte, si no toda, la próxima temporada. LeBron James de Los Angeles Lakers entrará en su temporada número 23. Stephen Curry de Golden State cumplirá 38 años la próxima temporada. Kevin Durant, ahora con Houston (tras un intercambio que se hará oficial en las próximas semanas), entrará en su temporada número 18. Las esperanzas de Filadelfia dependen de que Joel Embiid regrese saludable. Nueva York lidiará con un cambio de entrenador.

Oklahoma City parece tener todo en su lugar.

"Tienen muchos grandes jugadores en este equipo", dijo el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle.

Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren parecen disfrutar jugando juntos y ninguno se preocupa por recibir el crédito.

Alex Caruso e Isaiah Hartenstein encajaron perfectamente en los roles que el Thunder les pidió desempeñar. Luguentz Dort es una máquina defensiva y ha llegado a darse cuenta de que la mayoría de la gente no tiene la capacidad de apreciar lo bueno que es en ese aspecto. No son solo los jugadores los que no se preocupan por inflar sus propios egos. Lo mismo ocurre con el liderazgo. "No tienes garantizado nada en la liga", dijo Caruso. “Creo que eso es lo más importante que sucede año tras año y que la gente olvida. En cualquier momento tu equipo puede cambiar con un intercambio, con una lesión, con algo que está fuera de tu control. Poder llegar a la cima de este deporte y ganarlo no es nada menos que extraordinario”. Presti, el arquitecto de todo esto, rara vez habla públicamente. Lo mismo ocurre con Clay Bennett, el propietario. Y el entrenador Mark Daigneault es la calma en el ojo de cualquier tormenta, el conductor perfecto del autobús del Thunder. "No hay garantía de que termines como lo hicimos", dijo Daigneault. “Lo quería tanto para ellos. Estaba tan emocionado de que pudiéramos lograrlo y que ellos pudieran experimentar esto porque se lo merecen”. El viaje no ha terminado para el Thunder. Apenas está comenzando. Presti tiene un cofre de guerra lleno de selecciones de draft y el equipo tiene cierta flexibilidad financiera para agregar una pieza si así lo desea. Y ahora hay un título que defender. Labor omnia vincit. Hay más trabajo por hacer. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.