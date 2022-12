Tiene 16 años, lo asaltaron por su patineta en California y se despertó del coma después de 9 meses

escuchar

Después de nueve meses en cuidados intensivos, Ángel Figueroa, un joven de 16 años de origen hispano, despertó de un coma provocado por las secuelas de la agresión de cuatro jóvenes en la ciudad de Hemet, California. En febrero pasado, al intentar robarle su patineta, estas personas lo arrojaron a la calle y causaron que un auto lo golpeara.

Ángel tuvo que ser sometido a una operación que le extirpó parte del cráneo. Luego de que despertó de su coma, la familia tiene que trasladarlo cada día a un centro de rehabilitación en el condado de Orange, región del sur de California, para recibir cuidados especiales y para que vuelva a aprender las habilidades básicas para la vida diaria.

“Hola, soy la tía de Ángel. Primero quería empezar por agradecer a todos por su apoyo y oraciones. El accidente ocurrió el 28 de febrero y desde entonces nuestra vida familiar ha cambiado totalmente, incluyendo en el tema financiero”, dice Belki en su página de GoFundMe para recaudar fondos, con la que ha recolectado casi US$50.000. El dinero tiene el objetivo de hacer posible que Ángel regrese a casa y conseguirle una camioneta adaptada a sus necesidades.

La familia tiene una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Ángel gofundme.com

Su familia indicó que por las intervenciones que le practicaron, el joven no puede hablar, pero sí se relaciona con ellos: “No puede responder ni comunicarse con nosotros, pero solo hacer pequeños movimientos nos da una señal de esperanza, ¿sabes? Hay esperanza de que va a salir de esto”, expresó Belki Brizuela a medios locales.

Según el reporte policial, Ángel Figueroa se transportaba cerca de su casa, en Stetson Avenue y Seven Hills Drive. Fue ahí cuando habría sido abordado por cuatro jóvenes que robaron su patineta, lo empujaron a la calle y huyeron. A pesar del intento de escape, todos fueron capturados.

Hay sentencia, pero no están conformes: “Solo es un jalón de orejas”

Solo uno de los jovenes involucrados recibió condena de seis meses en un centro de detención CHUTTERSNAP / Unsplash

La familia contó que los jóvenes involucrados en el accidente de Figueroa ya habrían sido condenados: Tres de ellos a arresto domiciliario y uno fue sentenciado a seis meses en un centro de detención juvenil. Los capturados también son menores de edad que no superan los 17 años. A pesar de esto, los allegados a Ángel no están conformes con los castigos a los responsables: “Es una broma. No obtuvo su justicia alguna. Básicamente están recibiendo un tirón de orejas”, agregó Belki.

Por las circunstancias del incidente, el conductor del auto que atropelló al joven hispano no fue declarado culpable de ningún cargo, según el periódico británico Daily Mail.

La familia del latino espera que al compartir su historia, los que la conozcan aprendan una lección de valor. “Enseñe a sus hijos sobre cómo no es diversión y juegos, ¿sabes? No es una broma cuando sales con tus amigos. Cada decisión que tomas tiene consecuencias”.

“Rezo por el bienestar de todos los que nos han ayudado a luchar por la vida de nuestro hijo. Pido paciencia, apoyo y mucho amor para mi hermana, porque no debe pasar por esto sola. Ninguna familia debería pasar por esto nunca”, cerró Belki.

El Tiempo (Colombia)