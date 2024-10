Tiene 24 años y gana 80.000 dólares al año en YouTube, pero explica por qué conserva su trabajo en una empresa

Sharon Kim inició su canal de YouTube en 2018, mientras aún estaba en la escuela secundaria. A través de la plataforma de videos, comparte su experiencia sobre cómo ingresó a la Escuela de Diseño Parsons y por qué decidió no cambiar su trayectoria profesional.

Aunque logró generar cerca de 162.000 dólares con su canal durante 2022 y 2023, finalmente optó por seguir una carrera corporativa como diseñadora de UX en busca de una mayor estabilidad.

“Si bien las redes sociales me permitieron ganar ingresos de seis cifras, esos ingresos son muy variables, y a largo plazo, no siempre se puede garantizar el mismo éxito”, señala a CNBC. “Tener un buen año no significa que el siguiente vaya a ser igual”.

Si bien Kim debe a su labor en redes sociales su capacidad para comprar una casa de 750.000 dólares junto a su hermano, cuenta que la idea de generar ingresos mediante la creación de contenido puede parecer más atractiva de lo que realmente es.

“Debes convertirte en tu propio jefe, encargarte de buscar patrocinios y afiliados, y gestionar contratos y acuerdos”, explica la joven de 24 años en la entrevista al medio.

Empleada y creadora de contenido: de qué trabaja cuando no graba para YouTube

Actualmente, la influencer trabaja como diseñadora de UX en Nueva York, con un salario aproximado de US$94.000 al año, y mantiene su canal de YouTube como una actividad secundaria.

A pesar de que a veces dedica muchas horas a sus redes sociales, además de su trabajo de 9 a 5, comenta que ambos esfuerzos le brindan beneficios complementarios.

“La creación de contenido me da una sensación de autonomía que no encuentro en mi empleo corporativo”, desarrolla Kim. “Aunque representa más trabajo, disfruto de tener lo mejor de ambos mundos y no tengo preocupaciones económicas gracias a la estabilidad que me brinda mi empleo”.

Consejos para combinar un trabajo formal y la creación de contenido

Kim ofrece dos recomendaciones clave para quienes quieren desarrollar contenido sin dejar su empleo de tiempo completo: comenzar de manera gradual. “No hay que precipitarse a hacer todo de golpe”, aconseja. “Lo ideal es probar durante al menos un año para ver si se puede ser constante y alcanzar los resultados deseados”.

También sugiere verificar las políticas de la empresa respecto al uso de redes sociales y ser cuidadoso con la información compartida, evitando divulgar datos privados del trabajo.

Por esta razón, la youtuber se enfoca principalmente en contenido relacionado con estilo de vida, lo que le permite evitar conflictos de interés.

“No necesariamente hay que enseñar a construir algo complicado; se pueden compartir cosas que les hubiera gustado saber antes de entrar al mundo de las finanzas o un vistazo a un día típico como pasante”, agrega.

Kim también resalta la importancia de rodearse de personas con metas similares si se decide crear contenido mientras se trabaja. “Conocí a muchos amigos gracias a las conexiones que hice por este camino: Es importante establecer contactos porque hacerlo sola puede ser muy abrumador”.

