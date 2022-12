Tiene una teoría sobre quiénes son mejores sacando fotos a los turistas y lo comprobó en un video viral

escuchar

Aunque el hecho de tomar una foto durante un viaje puede parecer una misión sencilla, requiere de algo de creatividad. Alejarse de la típica selfie y lograr algo digno de presumir en las redes sociales es una tarea que no cualquiera puede lograr. En ocasiones, cuando un turista le pide a alguien que le saque una instantánea, el resultado no es muy sobresaliente. Por eso, el tiktoker llamado Mark Odea quiso comprobar de qué nacionalidad son las personas que mejor apoyan en esta labor y este fue su resultado.

Mientras caminaba en las calles de Londres, el conductor de televisión e influencer hizo una actividad para confirmar su teoría. Les pidió a dos personas distintas que le tomaran una fotografía para poner a prueba sus habilidades. La conclusión la compartió en un video de su cuenta de TikTok @markodea8 bajo la introducción de: “No quiero sonar racista, pero…”.

Un influencer pide que le tomen una foto y compara los resultados

Lo primero que hizo el creador de contenido fue preguntarle a un hombre local si le sacaba la instantánea. En cuanto le daba indicaciones de cómo quería aparecer, se dio cuenta de que la persona no tenía la disposición de hacerlo bien: “Ve, se nota que le importa una mie… No se esfuerza en absoluto... Él tomó una foto y se fue, ni siquiera me dejó verla Increíble”, relató el tiktoker en la grabación.

Lo interesante sucedió cuando Mark lo volvió a intentar, pero ahora con una persona de rasgos asiáticos. Desde el primer momento, notó la emoción de la mujer al recibir la solicitud: “Miren su entusiasmo. Incluso ella me dirige y me sugiere ángulos”, relató el influencer.

A diferencia de la primera persona, la fotógrafa asiática observó la fotografía que le sacó al joven y no se sintió conforme, así que le pidió repetir la toma. Después se reclinó sobre el suelo para hacer la foto aún más interesante e instó al creador de contenido a cambiar de postura en varias ocasiones: “Esto es lo que puedes llamar compromiso”, celebró Odea.

Confirmó su teoría

Con el éxito de su primer video, que alcanzó más de 20 millones de reproducciones en TikTok, Mark decidió crear otro clip. Aunque ahora bajo otra premisa, dado que anteriormente sus seguidores le dijeron que no se trataba de la nacionalidad, sino del género.

Los comentaristas de su primer video consideraron que catalogar a los asiáticos como los mejores fotógrafos era un error: “Tú le pediste ayuda a un chico y a una chica, y ahí tienes el resultado... Pregunta a una mujer hermano, ella te puede ayudar apropiadamente”. Así que decidió ahora pedirle lo mismo a un hombre asiático para comprobar sus dichos y el resultado le dio la razón.

Un influencer comprueba que los asiáticos toman mejores fotos

Por su parte, los usuarios se dijeron aún así inconformes. Algunos aseguraron que los asiáticos no son los únicos que sacan buenas fotos: “También me encanta tomar fotos a quienes me lo piden y también de distintos ángulos, anotado para cuando vaya a Reino Unido”; “Soy esa pero en Ámsterdam, hasta le hice una sesión de fotos a una española y llegaron otras personas a pedirme que les tomara fotos”.

LA NACION