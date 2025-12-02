Tiger Woods se ve aún "muy lejos" de volver a la competición

Cerca de cumplir 50 años, Tiger Woods descartó este martes la posibilidad de un regreso próximo al golf por la "lenta" recuperación de su operación de espalda del pasado octubre.

"No es tan rápida como me gustaría", dijo el estadounidense sobre su rehabilitación durante una conferencia previa al Hero World Challenge, el torneo por invitación que organiza cada año en Bahamas.

"Todavía estoy muy lejos" de poder determinar un calendario para el próximo año, admitió el ganador de 15 torneos de Grand Slam, el último de ellos en 2019.

"La semana pasada me dieron luz verde para practicar chips y putts (...) Solo espero poder jugar de nuevo. Déjenme lograr eso, y luego veré cuál será el programa", demandó.

Woods, que cumplirá 50 años el 30 de diciembre, se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde su última aparición en un campo de golf en el Abierto Británico en julio de 2024.

Una de ellas fue la cirugía de reemplazo de un disco lumbar el pasado octubre, su séptima operación de espalda.

En los eventos que disputó en los últimos años, el californiano también arrastró las secuelas de las graves lesiones en la pierna derecha que le causó el accidente automovilístico de 2021.

"La rehabilitación es lenta. No puedo hacer mucho después del reemplazo de un disco", afirmó. Pero "me gustaría poder volver a jugar al golf, no he jugado desde hace mucho tiempo. Ha sido un año difícil".

