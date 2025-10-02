Tigres dan el golpe definitivo en Cleveland y regresan a serie divisional

En la culminación de tres meses de feroz rivalidad, los Tigres de Detroit vencieron el jueves 6x3 en la cancha de los Guardianes de Cleveland y sellaron su regreso a la serie divisional de las Grandes Ligas de béisbol.

Detroit se quedó con el triunfo en la ronda de comodín frente a Cleveland por un global de 2-1 y enfrentará a partir del sábado a los Marineros de Seattle.

La clasificación de los Tigres abrió una intensa jornada con otros dos duelos de desempate de comodines.

Los Cachorros de Chicago buscaban el boleto como locales frente a los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York ante los Medias Rojas de Boston, sus rivales históricos.

Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, fueron los primeros en superar la ronda el miércoles dejando en el camino a los Rojos de Cincinnati.

En Cleveland, los Tigres rieron de últimos después de que los Guardianes les dejaran en septiembre sin el título divisional con una de las mayores remontadas en la historia de la temporada regular.

Detroit, que gozaba de una ventaja de 15,5 victorias a principios de julio, perdió además cinco de los seis partidos de fase regular que jugó ante Cleveland en septiembre.

Pero este jueves fueron los Tigres los que prevalecieron en el partido que más contaba, decantado con una fulminante séptima entrada de cuatro carreras.

Seattle espera a Tigres

Hasta entonces el choque había transcurrido igualado en el Progressive Field.

El dominicano José Ramírez, la estrella de Cleveland, pegó un sencillo en el cuarto inning para que George Valera colocara el empate provisional 1x1.

En la sexta entrada, el receptor Dillon Dingler conectó un jonrón que puso por delante a Detroit y abrió la puerta para la explosión del séptimo episodio.

Un sencillo del dominicano Wenceel Pérez llevó al plato al puertorriqueño Javier Báez y al estadounidense Parker Meadows y otros hits de Spencer Torkelson y Riley Greene ampliaron la brecha para Detroit.

Con los Guardianes desesperados por recortar terreno, un error del lanzador Will Vest les permitió acortar distancias con dos carreras luego de un batazo de Ramírez.

El dominicano, sin brillo en toda la serie, pretendió extender la jugada a un doble pero fue retirado después de una revisión en video, dejando en bandeja el triunfo de los visitantes.

"Luché toda la temporada por un momento como este y me siento increíble", declaró Dillon Dingler. "Somos un grupo unido.

Esto significa mucho para los entrenadores y toda la organización.

Detroit saldó otra cuenta pendiente con Cleveland después de que el año pasado, en sus primeros playoffs en una década, los Guardianes les eliminaran en la serie divisional.

Los Tigres chocarán ahora con los Marineros de Seattle, que disponen de una de las baterías de artilleros más temibles de las Mayores encabezada por el venezolano Eugenio Suárez, el dominicano Julio Rodríguez y el estadounidense Cal Raleigh, líder en jonrones del curso con 60.

