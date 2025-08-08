Tigres será rival del Inter Miami de Messi en cuartos de final de Leagues Cup

El mexicano Juárez quedó fuera de la Leagues Cup 2025 al perder 5-3 por penales con el New York Red Bulls este miércoles, un resultado que dejó servido el duelo de alto voltaje entre Tigres e Inter Miami en los cuartos de final.

Dos de las franquicias con mayor presencia mediática en la competencia se verán las caras el 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).

Aunque la presencia del astro argentino Lionel Messi se mantiene en duda debido a una lesión muscular, el encuentro no estará corto de grandes figuras.

Ángel Correa, principal fichaje de Tigres de cara a la presente temporada y máximo anotador de la competencia con cuatro goles, enfrentaría a sus excompañeros en el Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

Inter Miami aseguró el pase a los cuartos de final con un triunfo 3-1 sobre Pumas en la tercera jornada, mientras que Tigres fue tercero del grupo de Liga MX con seis puntos luego de victorias ante San Diego y Houston.

Será el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos, la primera cita terminó con una victoria 2-1 a favor de Tigres en la Leagues Cup 2024.

Guido Pizarro, quien hoy cumple las funciones de entrenador, fue titular y disputó los 90 minutos en aquella ocasión.

Red Bulls se despidió de la competencia imponiéndose en la tanda de penales (1-1 en 90 minutos), en la que no fallaron en ninguno de sus cinco intentos.

"Sabíamos que necesitábamos cuatro o cinco goles", dijo Dylan Nealis. "Queríamos cerrar con un buen partido, una buena presentación que nos ayude en el torneo de liga, nos hemos quedado cortos lamentablemente".

Rodolfo Pizarro fue el villano al fallar en un par de ocasiones en la tanda de penales luego de revisión en el VAR, sentenciando el regreso a casa del cuadro de la frontera que necesitaba como mínimo el triunfo en penales para avanzar a la siguiente ronda.

En otro resultado, Charlotte se impuso 2-0 sobre Monterrey en un duelo entre equipos eliminados de la competencia.

Con goles de Bill Tuiloma y Tyger Smalls, los de Carolina del Norte lograron su primera victoria en la fase de grupos y terminaron con cuatro unidades.

Monterrey, que no alineó a los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales en su once titular, se despidió de una decepcionante Leagues Cup, a la que llegaron como favoritos pero se marcharon sin triunfos.

Chivas logró imponerse 2-1 sobre Cincinnati con goles de Efraín Álvarez desde el punto penal y Armando González en el segundo tiempo.

Cincinnati se suma a la lista de equipos eliminados. El cuadro de Ohio necesitaba el triunfo y superar una amplia diferencia de goles para ubicarse entre los cuatro mejores del grupo.

Enfrentamientos confirmados en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025:

Seattle Sounders (1) - Puebla (4)

Inter Miami (2) - Tigres UANL (3)