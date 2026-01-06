Tirador de la Universidad de Brown reconoce el ataque en un video

El responsable del tiroteo masivo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT admitió los crímenes en un video grabado tras la matanza, informaron las autoridades el martes.

El portugués Claudio Neves Valente mató a dos personas e hirió a otras nueve en la universidad de la Ivy League antes de asesinar, dos días después, a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a quien conocía por haber compartido aula en Portugal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, en un registro del trastero en el que se suicidó Neves, encontraron un video en el que admitía los asesinatos.

"Me gusta especialmente la mierda de Trump, que me haya llamado animal, lo cual es cierto. soy un animal y él también, pero, eh, no siento amor ni odio hacia Estados Unidos", dijo en el video según una traducción oficial del portugués.

Durante los días que duró la búsqueda de Neves tras los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: "Esperemos que atrapen a este animal".

Neves llevó a cabo el tiroteo en la universidad el 13 de diciembre. Dos días después fue a casa de Nuno Loureiro, profesor del MIT, y lo asesinó.

"Neves Valente admitió que llevaba mucho tiempo planeando el tiroteo en la Universidad de Brown", afirmó el Departamento de Justicia.