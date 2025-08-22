Todavía sin Messi, Inter Miami mantiene su campaña por la punta de la MLS

Recargado tras anclarse en semifinales de la Leagues Cup, aunque todavía sin Lionel Messi, Inter Miami espera mantener su campaña hacia la punta de la Conferencia Este de la MLS cuando visite este sábado a DC United en Washington.

Las Garzas llegan envalentonadas a la jornada 30 luego de imponerse con un doblete de penales de Luis Suárez a Tigres de México (2-1) a mitad de semana en el torneo conjunto de las ligas mexicanas y norteamericana.

Los pupilos de Javier Mascherano superaron una eliminatoria complicada sin el astro argentino, una inyección oportuna de combustible para seguir la cacería del liderato ostentado por Cincinnati, que recibe el mismo día a New York City FC.

El 10, de 38 años, sufre problemas musculares desde comienzo de mes y tampoco estará en la pugna en casa de DC United, uno de los cuadros más laureados de la MLS pero que actualmente ocupa el fondo de la clasificación de la Este.

"Leo no va a viajar (...) Va a descansar, por el viaje, por todo lo que supone y la importancia del miércoles", afirmó El Jefecito.

A mitad de la próxima semana el Inter luchará ante Orlando City por el pase a la final de la Leagues Cup, la competición que ganó en 2023 para inaugurar su palmarés.

Resurgir de Suárez

El equipo rosa de la Capital del Sol ha podido sobrevivir a la ausencia de su mayor figura gracias al buen momento de Suárez y del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, uno de los grandes fichajes de mitad de temporada en la MLS.

Pero Inter, quinto del Este con 45 puntos, siete menos que Cincinnati, que tiene tres partidos más, deberá hacer frente a otra baja de cartel, la del lateral español Jordi Alba, golpeado ante Tigres.

Su rival del sábado, con 20 unidades en 27 partidos, estrenará en el Audi Field a su nuevo entrenador, el suizo René Weiler, quien tomó las riendas ante la partida de Troy Lesesne.

Será un duelo entre la mejor delantera del campeonato, con 53 goles, y la peor defensa, con 52.

El rival de Inter en la semi de la Leagues Cup, Orlando City, verdugo en penales del Toluca, visitará el sábado a Nashville.

El técnico colombiano Óscar Pareja, de Orlando, deberá encontrar un equilibrio para llegar con las piernas ligeras al duelo del miércoles, en el que Mascherano no podrá participar por expulsión.

El delantero cafetero Luis Muriel y el portero peruano Pedro Gallese son las grandes figuras del cuadro morado.

Sin margen de error

El campeón LA Galaxy, que marcha último en la Conferencia Oeste, enfrentará a Colorado Rapids antes de hacerle frente a la segunda semifinal de Leagues Cup ante Seattle Sounders.

Al borde de la eliminación de los playoffs, sería una rotunda sorpresa si Gregg Vanney no hace descansar a sus mejores hombres frente a los Rapids.

Los Sounders serán los encargados de cerrar el telón de la Jornada 30 al recibir la visita de Sporting Kansas City el domingo por la noche.

Seattle, cuarto con 41 puntos, no tiene margen de error en la lucha por la primera posición, que ocupa el nuevo inquilino de MLS, San Diego FC, con once unidades más.