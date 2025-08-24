Torkelson conecta jonrón y Tigres vencen 4-2 a Reales para su quinta victoria seguida

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón para ayudar el sábado por la noche a los Tigres de Detroit a ganar su quinto juego consecutivo, 4-2 sobre los Reales de Kansas City.

Los equipos llegaron al juego con los mejores récords en la Liga Americana en agosto. Detroit ha ganado nueve de sus últimos diez juegos.

Chris Paddack (5-11) consiguió su segunda victoria como Tigre, permitiendo una carrera en cinco entradas.

Michael Wacha (8-10) vio interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas, al ceder tres carreras en ocho hits en seis entradas.

El cubano Andy Ibáñez puso el marcador 4-2 con un jonrón como emergente en la octava. Vest terminó para su 19º salvamento.

Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez de 4-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 2-1. El boricua Javier Báez de 3-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.