Tormenta de nieve en EEUU de finales de enero no fue históricamente excepcional (NOAA)

A pesar de sus efectos mortales, la tormenta invernal que azotó gran parte de Estados Unidos entre el 23 y 26 de enero no fue excepcional desde una perspectiva histórica, según mostraron el lunes datos oficiales.

Ese temporal dejó nieve y hielo paralizante desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noroeste), con algunos de los peores efectos en el Sur, donde se registraron más de 100 muertes reportadas.

Pero según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la tormenta solo se clasificó como de categoría 3 (o "fuerte") en el Índice Regional de Nevadas (RSI), que mide el impacto social de las tormentas de nieve con una escala de 0 a 5 y que se calcula desde 1900.

Las tormentas de categoría 5 son extremadamente raras y representan alrededor del uno por ciento de los eventos clasificados como "extremos".

Mientras, las categorías 0 y 1 son comunes y, juntas, constituyen el 79%.

"Las tormentas de nieve son complejas y sus impactos se determinan por una serie de factores variables, por ello puede ser un desafío comunicar sobre la severidad de una tormenta de nieve", dijo a la AFP John Bateman, meteorólogo de la NOAA.

Bateman explicó que, según el RSI, el rango de impacto se determina a partir del área de nevada, la cantidad de nieve caída y el número de personas que viven dentro de los límites del lugar afectado.

El evento invernal de la semana pasada alcanzó niveles de categoría 3 en el Valle de Ohio y el Sur, categoría 2 en el Noreste, categoría 1 en el Sudeste, y categoría 0 en el Medio Este Superior junto a las Montañas Rocosas y Llanuras.

Más notable que la nevada en sí fue la prolongada ráfaga de frío extremo que le siguió, hasta ocasionar lo que se ha apodado como "hormigón de nieve" y que dificulta las labores de limpieza.

En comparación, la "Tormenta de 1996" fue de categoría 5 y afectó a más de 58 millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

La "Tormenta del Día de la Marmota de 2011" impactó cuatro regiones y alcanzó intensidad de categoría 5 en el Valle de Ohio y de categoría 3 en el sur.

Otra tormenta golpeó al sur de Estados Unidos el fin de semana pasado, con iguanas aturdidas por el frío que cayeron de los árboles en el usualmente templado estado de Florida. También, en Lexington (Carolina del Norte) se registraron 40 centímetros de nieve.