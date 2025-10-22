Tormenta tropical Melissa puede convertirse en huracán el jueves cerca de Haití

La tormenta tropical Melissa, que actualmente azota el mar Caribe, "podría convertirse en huracán el jueves" y amenazar especialmente a Haití, advirtió el miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Melissa "provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra", aseguró el NHC en un boletín publicado a las 09:00 GMT.

Las fuertes lluvias ya afectan el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y han obligado a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles a 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

Según la previsión del NHC, es posible que en los próximos días se den condiciones de huracán en la península de Haití, un empobrecido país asolado por varias catástrofes naturales y una crisis humanitaria desencadenada por la violencia pandillera.

Otra alerta por tormenta tropical está activa para Jamaica, de acuerdo con la agencia meteorológica.

