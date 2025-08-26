Tormentas tropicales Juliette y Fernand avanzan sobre aguas abiertas en dos océanos

MIAMI (AP) — Las tormentas tropicales Juliette y Fernand se desplazaban el martes por aguas abiertas, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

No había avisos ni alertas costeras en efecto para ninguna de las tormentas.

Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba a unos 840 kilómetros (520 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph) después de haberse fortalecido durante el día.

Se movía hacia el oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph). Los pronosticadores dijeron que Juliette podría fortalecerse aún más en las próximas horas antes de debilitarse nuevamente el miércoles.

En la cuenca del Atlántico, la tormenta tropical Fernand también estaba lejos de tierra y se esperaba que permaneciera sobre aguas abiertas del océano. El martes por la mañana se encontraba a unos 1020 kilómetros (635 millas) al este-noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se dirigía al noreste a 22 km/h (14 mph).

Se esperaba que la tormenta girara más hacia el noreste a medida que se aleja de Bermudas. Los pronosticadores dijeron que comenzaría a debilitarse y podría convertirse en un ciclón postropical más tarde el martes o el miércoles antes de disiparse. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.