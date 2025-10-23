Torneo inaugural del PGA es cancelado debido a la sequía en Hawái
El torneo inaugural del circuito de golf PGA, previsto del 8 al 11 de enero de 2026, ha sido cancela
El torneo inaugural del circuito de golf PGA, previsto del 8 al 11 de enero de 2026, ha sido cancelado debido a la sequía que azota la isla de Maui, en Hawái, según anunciaron los organizadores este miércoles.
The Sentry, uno de los certámenes más importantes del tour profesional norteamericano después de los Majors, no se celebrará el año que viene.
El PGA renunció a organizar el evento alegando "razones logísticas" para encontrar un campo alternativo al habitual, situado en Kapalua.
Devastada por los mortíferos incendios de 2023, la isla de Maui se enfrenta ahora a una intensa sequía que está reduciendo sus reservas de agua, cuyo uso está estrictamente regulado.
A pesar de la cancelación, el circuito comenzará su temporada en Hawái, pero una semana más tarde, del 15 al 18 de enero, con motivo del Sony Open en Honolulu, en la isla de O'ahu.
