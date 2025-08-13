Torre de la Libertad de Miami reabre mientras Trump aumenta arrestos en la ciudad del orgullo cubano

MIAMI (AP) — Durante décadas, su poderoso faro iluminó la Bahía de Biscayne en Miami, y en el apogeo de la Guerra Fría, lo que se conocía como la Torre de la Libertad se erigió como un símbolo de esperanza para cientos de miles de cubanos que huían del régimen comunista.

El rascacielos de 14 pisos de estilo renacentista español fue el lugar donde, desde 1962 hasta 1974, el Departamento de Estado de Estados Unidos recibió a los refugiados cubanos con servicios médicos, clases de inglés y paquetes que contenían artículos de primera necesidad y algo completamente exótico para los recién llegados: mantequilla de maní.

Tras décadas de abandono, el que en su día fue el edificio más alto de Miami está recibiendo un merecido lavado de cara. El próximo mes, reabrirá como un museo en memoria de la historia de los exiliados cubanos con exposiciones inmersivas y de última generación que exploran el significado de la migración, la libertad y la patria.

La Ellis Island del sur

La reapertura de lo que se conoce como la Ellis Island del Sur llega en un momento delicado. Los cubanoamericanos, que dominan la política en Miami, votaron de forma abrumadora por Donald Trump en las últimas presidenciales, pero la dura política migratoria del republicano contra los migrantes, incluidos los cubanos, se ve cada vez más como una traición y ha hecho que muchos se cuestionen ese apoyo. No es extraño que las recientes protestas contra Trump se hayan celebrado frente a la torre.

Los responsables del museo, aunque evitan referirse a la política actual, no se disculpan por abrazar el sueño americano. En Miami, un próspero cruce de caminos donde el 70% de los residentes tiene el español como primer idioma y más de la mitad son nacidos en el extranjero, la compasión por los migrantes es profunda.

“Es cíclico”, dijo Rene Ramos, jefe de archivos del Miami Dade College, que impulsó la renovación de US$65 millones. “Este país ha tenido momentos en los que claramente vio el valor de los inmigrantes y otros momentos en los que no. Lo que estamos haciendo aquí es recordarle a la gente lo que los inmigrantes pueden lograr cuando se les da la oportunidad”.

El icónico edificio se inauguró en 1925 como la sede del otrora aclamado diario Miami Daily News, que cerró hace décadas. Fue diseñado, al estilo de un campanario morisco de Sevilla, España, por el estudio de arquitectura neoyorquino Schultze & Weaver, que estuvo detrás de algunos de los hoteles, teatros y torres de oficinas más glamurosos de la época.

Fue rebautizado como Torre de la Libertad cuando el presidente John F. Kennedy lanzó el Programa de Asistencia a los Refugiados Cubanos para reasentar a las oleadas de personas y familias de clase media que huían de la revolución de Fidel Castro en la isla.

Se estima que casi 400.000 cubanos se beneficiaron de los servicios que ofrecía allí el gobierno, en coordinación con la entonces incipiente archidiócesis católica romana de Miami. El costo total de la asistencia a los refugiados superó los US$730 millones en 1971 —casi US$6000 millones actuales—, según un informe del ejecutivo federal de ese año.

Lugar seguro para los refugiados

Conocido por los migrantes de habla hispana como “El refugio”, era un lugar seguro donde recibir vacunas, rellenar formularios y recibir una ayuda económica de alrededor de US$120 al mes. En el Gran Salón, con sus enormes ventanas y columnas corintias, la Pizarra de la Suerte ofrecía ofertas de empleo para ayudar a los cubanos a adaptarse a su nueva vida, según una réplica del espacio en el museo.

En ese momento, el Miami metropolitano era una ciudad turística tropical, con menos de un millón de habitantes. La mayoría de los emigrados se dispersaron por todo Estados Unidos.

“No se quedaban en Miami porque no querían calor y sol. No había trabajo”, afirmó Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College, cuyos padres cubanos se fueron a Amarillo, Texas, después de llegar aquí.

Pero con el tiempo, los exiliados regresaron del frío y la nieve para dejar su inconfundible sello cubano en lo que, en las décadas siguientes, se convertiría en uno de los centros culturales y económicos más vibrantes del país.

Jorge Malagón, que enseña historia en el Miami Dade College, tenía solo cinco años cuando llegó. Pero aún se emociona al recordar las penurias de su partida —cuando los funcionarios de aduanas cubanos rasgaron su oso de peluche buscando joyas de contrabando—, su llegada a Miami a bordo de un “vuelo de la libertad” pagado por el gobierno estadounidense y ser trasladado inmediatamente en un autobús escolar desde la pista hasta la Torre de la Libertad.

“Los recuerdos nunca se van”, dijo Malagón, que recuerda haber sido recibido con una desconocida barra de mantequilla de maní y un bloque de queso del gobierno. “Hasta el día de hoy, un sándwich de queso fundido con queso procesado barato Velveeta sigue siendo una comida reconfortante para mí”.

La Torre de la Libertad, un monumento histórico nacional, fue superada hace mucho tiempo por el rápido crecimiento del horizonte de acero y vidrio de Miami. Abandonada durante años, fue rescatada en 1997 por el empresario cubanoamericano Jorge Mas Canosa, un destacado opositor exiliado de Castro. Más tarde la vendió a una conocida familia cubanoamericana y luego fue donada al Miami Dade College.

Incluso en su estado ruinoso, la torre siguió siendo la meca de la diáspora cubana. En 2003, decenas de miles de fanáticos de la salsa se reunieron aquí para rendir homenaje a la cantante cubana Celia Cruz.

Y el secretario de Estado Marco Rubio, cuyos padres emigraron de Cuba, la utilizó como telón de fondo para anunciar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2015.

La restauración actual se financió con una inversión de US$25 millones del estado de Florida, fondos adicionales de MDC, donantes privados y subvenciones del gobierno federal.

Las galerías diseñadas por la misma firma detrás del Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre de Nueva York ofrecen un relato impactante del viaje cubanoamericano hacia la libertad. Incluyen exhibiciones dedicadas a las víctimas del comunismo, a la invasión de Bahía de Cochinos de 1961 organizada por la CIA contra Castro, y a los 14.000 menores no acompañados enviados por sus padres como parte de la Operación Peter Pan, liderada por Estados Unidos.

Pantallas gigantes proyectan escenas de protesta y actos de valentía de los nuevos residentes de la Ciudad Mágica que huyen de la persecución en Venezuela, Haití y Nicaragua. También hay un estudio de grabación improvisado para que quienes pasaron por la Torre de la Libertad sumen su testimonio a un archivo con más de 300 entrevistas de historia oral con exiliados, incluidas voces prominentes como la de la cantante Gloria Estefan.

Al salir de zonas más oscuras, con historias a menudo traumáticas de desarraigo y exilio, la última parada del museo es una galería inundada de sol, salsa y los tonos pastel que hacen que el Miami moderno sea tan querido.

“Miami y el mundo no serían lo que son hoy sin ellos”, dijo Pumariega. “Eso es importante, y también lo son las contribuciones que los inmigrantes aportan a nuestro país, y creo que seguirán aportando más allá de este momento”.

