Trabaja como empleada doméstica en EE.UU. y sufrió este accidente laboral: le dieron US$25.000 de indemnización

En Estados Unidos, una trabajadora del servicio doméstico sufrió un ataque por parte del perro de uno de sus empleadores y recibió una compensación judicial de 25.000 dólares. Los detalles del incidente fueron compartidos por una usuaria de TikTok que, si bien no protagonizó el incidente, relató que le sucedió a una compañera de trabajo. Como suele suceder con este tipo de contenido, se hizo viral en las redes sociales.

Según se relató desde la cuenta @geivyinusa, la situación se produjo cuando la trabajadora en cuestión, dedicada a la limpieza de viviendas particulares, fue mordida por el perro de uno de sus jefes mientras realizaba sus tareas habituales.

La joven trabajaba en EE.UU. como empleada doméstica Shutterstock

El animal se habría abalanzado sobre ella de manera inesperada, causándole heridas en diferentes partes del cuerpo, como brazos, zona lumbar y abdomen. Aunque las lesiones no fueron graves, el incidente fue lo suficientemente serio como para que la empleada decidiera iniciar acciones legales contra sus empleadores.

“Las marcas no fueron muy fuertes, pero si la persona que contrata a la chica para que haga limpieza sabe que su perro es agresivo, tiene que atarlo”, se quejó la joven, que agregó: “Si su perro hace ese tipo de cosas, entonces hay que pagar las consecuencias”.

Según lo narrado en el video, la mujer logró obtener el pago de la indemnización después de recurrir a un abogado que gestionó la demanda. “¿Qué les parece? Los leo en los comentarios”, comentó la joven. Por su parte, muchos de los usuarios dejaron mensajes con humor. “En mi país me mordió un perro y el dueño me dijo ‘échate limón’”, relató una mujer. “Entonces, a partir de ahora, donde vea un perro, me quedo”, agregó otro internauta.

Una tiktoker contó la historia de una mujer que recibió 25.000 dólares tras ser mordida por un perro Freepik

¿Se puede demandar a una persona en EE.UU. si su perro mordió a alguien?

En Estados Unidos, es posible demandar a una persona si su perro muerde y provoca lesiones a un tercero. El dueño puede ser considerado responsable, especialmente si actuó de manera negligente. El afectado puede buscar compensación por daños, dependiendo de las circunstancias del incidente. Sin embargo, para que una demanda tenga éxito, es necesario demostrar que la mordedura ocurrió debido a la falta de cuidado del propietario.

El derecho a demandar surge en casos donde la víctima ha sufrido una lesión física. Si la mordedura rompe la piel o provoca daños a los tejidos, la posibilidad de una compensación aumenta. Incluso sin heridas visibles, es factible presentar un reclamo si el ataque generó hematomas u otros efectos en el cuerpo. Sin embargo, la gravedad de las lesiones influye directamente en la viabilidad del caso.

¿Se puede demandar a una persona en EE.UU. por los daños causados por su perro?

Además de las mordeduras, los dueños pueden ser responsables si el animal causa otro tipo de daños. Esto incluye situaciones en las que el animal causa deterioro o destrucción en bienes como vehículos o pertenencias personales. Por lo tanto, no solo los ataques directos pueden ser motivo de litigio, sino cualquier conducta del perro que resulte en perjuicio físico o económico.

Es importante recordar que las leyes sobre mordeduras de perro varían en cada estado, lo que significa que los detalles del caso deben evaluarse cuidadosamente. Antes de iniciar una demanda, algunos abogados aseguran que es fundamental considerar si los daños justifican los costos legales. Consultar con un abogado especializado en este tipo de casos permite comprender mejor las opciones disponibles y las probabilidades de éxito en el reclamo.