Tragedia en Texas: investigan las causas por las que murieron las 46 personas encontradas dentro de un camión

El hallazgo de 46 migrantes muertos en un tráiler de un camión abandonado en Texas, Estados Unidos, preocupa a las autoridades que investigan las causas de los decesos. Si bien por el momento tienen sospechas pero no certezas, esperan que la clave de lo ocurrido la pueden brindar las 16 personas que fueron encontradas con vida en un remolque, entre ellos cuatro menores, que presuntamente estaban en el vehículo y que ahora se encuentran hospitalizados.

Los investigadores creen que las víctimas son migrantes que cruzaron de manera ilegal a Estados Unidos, según informó The New York Times. Si bien para la Policía de San Antonio “no están claras” aún las causas de las muertes, una de las hipótesis indica que podrían haber fallecido por las altas temperaturas mientras viajaban hacinados y encerrados.

Los cuerpos de las víctimas estaban “calientes al tacto”, aseguró el jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood. Asimismo indicó que las personas murieron por exceso de calor dentro del camión, ya que el vehículo no tenía aire acondicionado y la gente que viajaba no contaba con suministros de agua. Dentro de ese cuadro, se habrían debilitado al extremo de no poder salir por su cuenta.

Una de las áreas de investigaciones de Seguridad Nacional intenta identificar a las víctimas. Por el momento se informó oficialmente que eran parte de un presunto intento de contrabando de migrantes. Por el hecho, tres personas fueron detenidas, pero aun no se determinó si son los responsables.

Otros casos de muertes dentro de camiones

Lo ocurrido en las últimas horas en Texas no es nuevo en las rutas de Estados Unidos. En el pasado hubo otros casos como este en la ruta por la que se accede desde México y América Central a Estados Unidos, por lo que para las autoridades no es un caso inusual, aunque sí impacta por la cantidad de víctimas.

En 2017, 39 personas fueron encontradas hacinadas y sin víveres, como comida y agua, en un remolque de camión en un estacionamiento de Walmart. Ocho murieron en el vehículo y dos más tarde en un hospital. El conductor fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

En 2003, en Texas, 19 personas murieron luego de quedar atrapadas en un camión de productos lácteos sin refrigeración. El conductor se detuvo en Victoria, desenganchó el remolque y se fue sin asistirlas. Cuando las autoridades encontraron a los migrantes, 17 ya estaban sin vida, más tarde murieron los dos restantes. El conductor logró ser detenido y al ser juzgado por cargos federales, fue sentenciado a 34 años de prisión.

En 1987, 19 hombres murieron luego de quedar atrapados en un vagón de un tren en Sierra Blanca, en el oeste de Texas. Las víctimas habían cruzado a los Estados Unidos cerca de El Paso, y un contrabandista los condujo al furgón y los encerró. Debido a las altas temperaturas, a que se demoró la salida del tren y a que el vagón era de hierro, las personas no pudieron escapar.

La muerte de estas 46 personas se da en el marco de un panorama inmigratorio complicado en el país. Las autoridades nacionales reportaron un número récord de detenciones en la frontera suroeste bajo la administración de Joe Biden, quien sostuvo las duras normativas de la administración de Donald Trump por las cuales bajó el número de solicitantes de asilo y se expulsa a muchos inmigrantes de inmediato sin mediar audiencias, de acuerdo a lo publicado por Texas Tribune.