Tras el cruce por el handicap de golf en el debate, Trump le envió un mensaje a Biden: la respuesta del demócrata

El reciente debate entre el expresidente Donald Trump y el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, genera diferentes reacciones en redes sociales. Los dos precandidatos se sumaron y llevaron sus posturas a sus diferentes plataformas. Debido a que durante las intervenciones, el golf apareció entre las tendencias, Trump, conocido por su afición a este deporte, no tardó en bromear con un video publicado en Truth Social.

Durante el debate, uno de los temas discutidos fue la edad y las capacidades físicas de los precandidatos. En medio de este intercambio, Trump mencionó su buen estado físico y compartió su reciente victoria en dos campeonatos de clubes en uno de sus propios campos de golf. “Para hacer eso, hay que ser bastante inteligente y hay que ser capaz de pegarle a la bola muy lejos”, comentó al sugerir que Biden no podría seguir sus pasos.

Por su parte, el presidente de EE.UU. no se quedó callado y respondió al afirmar que, cuando era vicepresidente, había logrado bajar su handicap a seis. Este comentario llevó al golf a ser el tema principal por un momento. El demócrata desafió a Trump a jugar una partida, pero con la condición de que este cargara sus propios palos. “¿Crees que puedes hacerlo?”, preguntó con ironía.

De acuerdo con Associated Press, las estadísticas ubican que el handicap de golf de Biden ronda los 6,7 en el sitio web de la Asociación de Golf de Estados Unidos, con la última actualización en julio de 2018. Por otro lado, la última actualización de Trump se produjo en junio de 2021 y figura como 2,5. Estos números determinan la habilidad de un jugador y quienes posean el más bajo se clasifican como los mejores.

El precandidato republicano ha sido fotografiado con frecuencia mientras juega al golf. Durante su presidencia, acumuló más de 300 rondas, según Associated Press. Este deporte parece ser una parte importante de la vida del empresario y Biden lo sabe bien. En marzo de este año, el demócrata se burló de su oponente por alardear de sus trofeos en su propio Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, por el cual lo felicitó sarcásticamente en una publicación en X.

Las repercusiones en las redes sociales post debate

Donald Trump no perdió la oportunidad de continuar la rivalidad y compartió varios videos de golf en su plataforma Truth Social. En uno de esos, se lo puede ver jugar en algún torneo pasado. Otro, más borroso y subtitulado con el texto “CROOKED JOE BIDEN”, aparentemente mostraba a Biden mientras fallaba un tiro y en contraste al republicano lograba un hoyo en uno. Estas publicaciones rápidamente se hicieron virales entre sus seguidores, quienes no tardaron en compartir memes y comentarios.

El demócrata no se quedó atrás. Aunque no se refirió directamente al golf, decidió utilizar sus redes sociales para lanzar una serie de publicaciones con acusaciones hacia el empresario. “Este tipo no puede dejar de mentir”, escribió, en un intento de desviar la conversación hacia la credibilidad de su oponente.

El cara a cara del jueves captó la atención de los potenciales votantes, quienes estaban atentos al desempeño de ambos precandidatos y a los posibles rumbos que podría tomar el país en los próximos años. Aunque los análisis iniciales mostraban una competencia reñida, las encuestas post-debate reflejaron un cambio que favoreció a Trump. Las discusiones sobre el golf, aunque pueden parecer triviales, tomaron relevancia en un contexto en el que la avanzada edad de ambos se posiciona como un elemento importante.

