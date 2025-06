Tras el triunfo del Flamengo, De Arrascaeta proyecta "una final" contra el Chelsea

El partido del viernes entre el Flamengo y el Chelsea será "una final", dijo este lunes el mediocampista Giorgian de Arrascaeta, tras el triunfo de los brasileños 2-0 sobre el Esperánce de Túnez en su debut en el Mundial de Clubes.

Los ingleses también ganaron en el primer partido del Grupo D, al imponerse más temprano por el mismo marcador a Los Angeles FC en Atlanta, por lo que el Fla y Los Blues lucharán por la punta de la zona el viernes en Filadelfia.

"Es una final como fue hoy. Lo tenemos que encarar de la misma forma, contra un rival que es respetado a nivel mundial, que tiene grandes jugadores", afirmó el creativo charrúa, autor del primer tanto contra los tunecinos en Filadelfia.

El popular club de Río de Janeiro se verá la cara con el Chelsea en el Lincoln Financial Field, hogar de los poderosos Philadelphia Eagles del football americano (NFL), donde este lunes derrotaron a uno de los clubes más laureados de África.

"Dominamos muy bien el juego, tuvimos paciencia, porque el equipo de ellos estaba muy compacto en la parte de atrás", agregó el 10 en rueda de prensa, en la que participó al ser elegido el mejor jugador del encuentro.

"Sabíamos que tenían jugadores desequilibrantes, que podían hacer la diferencia, pero queríamos dominar el partido, dominar la pelota, y no dejar que ellos fueran protagonistas, que es a lo que están acostumbrados en su liga", apuntó.

De Arrascaeta también destacó el debut del internacional italiano Jorginho, quien se unió a la disciplina rojinegra hace semana y media tras finalizar su contrato con el Arsenal de Inglaterra.

"Tuvimos pocos días para entrenar juntos, pero un jugador de la calidad de él habla por sí solo. Se va a acoplar muy bien a nuestro equipo, jugadores de esa calidad se adaptan naturalmente", afirmó.

Jorginho, nacido en Brasil pero naturalizado italiano, afirmó haberse sentido "muy bien" en su debut, aunque aseguró que todavía tiene más por brindarle al equipo.

"Hay mucho que trabajar y necesito adaptarme cada vez más. Pero estoy muy contento con mi primer partido y me he sentido muy cómodo. Desde luego, todo lo que ocurra no depende solo de mí, sino de la buena disposición de mis compañeros para acogerme", dijo a la televisión brasileña Globo.

raa/ma