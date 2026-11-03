Tras equivocarse en Brasil, los sitios de apuestas políticas se enfrentan a una prueba decisiva en las elecciones de EE.UU.

WASHINGTON.– Con más de 1480 millones de dólares en juego en las elecciones de medio término, los mercados de predicción -como Kalshi y Polymarket- se enfrentan a su mayor desafío: demostrar su fiabilidad a la hora de pronosticar resultados electorales.

Estas plataformas ganaron relevancia en 2024 al contradecir las encuestas tradicionales señalando que Donald Trump ganaría la presidencia; desde entonces han logrado atraer a una audiencia global, que incluye a medios de comunicación y a inversores.

Este martes, los precios en los mercados de predicción -recopilados por la firma de análisis BetInt- se mantenían prácticamente sin cambios respecto al lunes. Esto sugería una probabilidad del 94% de que los demócratas ganaran la Cámara de Representantes y del 75% de que controlaran el Senado.

Las plataformas de apuestas on line se juegan mucho en estas midterms Polymarket Imagen ilustrativa generada con IA

Aunque estos mercados presumen de una alta tasa de acierto al establecer probabilidades, algunos errores notables -ocurridos durante las elecciones primarias en Estados Unidos y las presidenciales en Brasil- demostraron que no son infalibles.

Según los analistas, si los resultados de las elecciones de medio término difieren drásticamente de las probabilidades marcadas por estas plataformas, la reputación del sector podría verse afectada, especialmente dado el volumen récord de dinero que se está apostando.

Kalshi y Polymarket, las plataformas más importantes, también se encuentran bajo presión para prevenir malas prácticas, después de que varios candidatos realizaran apuestas en sus propias contiendas. Además, una investigación de la organización sin fines de lucro Anti-Corruption Data Collective (ACDC), con sede en Washington, reveló que es posible alterar los mercados políticos mediante apuestas relativamente pequeñas.

Polymarket y Kalshi aseguran haber reforzado sus controles y estar bien preparadas para evitar comportamientos indebidos. Kalshi, por ejemplo, impide que políticos y personal de campaña participen en apuestas sobre procesos electorales. Asimismo, ambas empresas sostienen que sus mercados se corrigen rápidamente cuando grandes apuestas provocan variaciones en los precios.

Un centro de votación instalado en el Brooklyn Museum de Nueva York Yuki Iwamura - AP

Sean Patrick Maloney, director ejecutivo de la Coalition for Prediction Markets, afirmó que estos mercados no pretenden ser perfectos, pero que, en “un mundo lleno de caos y fuentes de noticias sesgadas”, ofrecen una vía imparcial para pronosticar acontecimientos.

El lunes, Kalshi informó de un volumen de operaciones de 1330 millones de dólares en todas las apuestas relacionadas con las elecciones de medio término, mientras que en Polymarket se apostaron cerca de 145 millones de dólares en los mercados dedicados a las elecciones al Congreso.

Apuestas concentradas

Si bien se abrieron más de 28.000 mercados sobre las elecciones de medio término, una pequeña parte de las contiendas individuales -incluidas las elecciones al Senado en Texas, Michigan, Maine y Carolina del Sur- concentraba una gran parte del volumen de operaciones.

Este martes los mercados de predicción indicaban una probabilidad del 71% de que el candidato demócrata por Texas, James Talarico, derrotara al fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, en la contienda por un escaño en el Senado, según BetInt. Esta reñida competencia atrajo más de 60 millones de dólares en apuestas.

Cerca de 1480 millones de dólares están en juego en las votaciones electorales on line

En la contienda por el Senado en Michigan, que acumuló más de 20 millones de dólares en apuestas, los mercados señalaban una probabilidad del 78% de que el demócrata Abdul El-Sayed venciera al republicano Mike Rogers.

Diversos estudios académicos -entre ellos un trabajo de 2025 de la Universidad Vanderbilt que analizó cerca de 2500 mercados sobre las elecciones de 2024- han concluido, por lo general, que los mercados de predicción están bien calibrados. Mientras que la “calibración” mide si las probabilidades ofrecidas son fiables, la “precisión” evalúa si el mercado acertó al ganador.

Dado que la mayoría de las contiendas electorales no son competitivas, las métricas generales de rendimiento no reflejan necesariamente el desempeño de estos mercados en elecciones muy reñidas, explicó Joshua Clinton, profesor de ciencias políticas en Vanderbilt y director de la investigación de 2025.

Según Harry Crane, profesor de estadística en la Universidad Rutgers, una pequeña proporción de operadores sofisticados -que buscan obtener beneficios- parece concentrar gran parte del capital en los mercados de predicción. Estos operadores, al utilizar encuestas y otros datos, contribuyen a ajustar los precios, señaló Crane.

Un centro de votación en el Raccoon River Park Nature Lodge Ellen Schmidt - AP

No obstante, incluso los operadores más expertos pueden equivocarse, advirtió Clinton.

Por ejemplo, en Kalshi y Polymarket, los precios sugerían una probabilidad de apenas el 20% de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, derrotara a su rival de derecha, Flavio Bolsonaro; sin embargo, Lula resultó vencedor el mes pasado. Según Clinton, esto podría deberse a que los operadores sofisticados sobrecompensaron el riesgo de que las encuestas a menudo subestimen el atractivo de los candidatos de derecha.

Los voceros de la empresa señalaron que los sucesos con un 20% de probabilidad de ocurrir suceden constantemente, y las sorpresas políticas no son una excepción.

Carlos Hardenberg, gestor de carteras en MCP Emerging Markets, afirmó que la lección para los inversores es que los mercados constituyen un indicador útil, “pero no deben confundirse con la certeza”.

Agencia Reuters