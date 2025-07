Tras tumbar al City, el goleador brasileño Marcos Leonardo pone la mira en el Flu

Tras firmar un doblete en la sorpresiva victoria del Al-Hilal saudí ante el Manchester City en los octavos de final del Mundial de Clubes, el joven delantero Marcos Leonardo mueve la mira hacia el arco de uno de los sobrevivientes de su natal Brasil: el Fluminense.

"Menino da Vila" del Santos, club que vio nacer a estrellas como Pelé y Neymar, Marcos Leonardo ha sido una de las figuras del renovado torneo de la FIFA, cita que llegaba para él en medio de un duro momento personal por problemas de salud de su madre, Leidiane.

El atacante de 22 años lleva tres goles y una asistencia en cuatro partidos con el equipo entrenado por el italiano Simone Inzaghi, un registro que se suma a una notable temporada en la liga saudí, con 17 tantos en 24 presentaciones.

El viernes en Orlando, Florida, se cruzará en los cuartos de final con el Fluminense, que junto al Palmeiras es uno de los dos representantes de Brasil y de todo el fútbol sudamericano aún en liza en la competición.

No estará de más persignarse en las filas del Flu, pues será una de las mayores preocupaciones para su experimentado portero, Fábio, quien le dobla la edad.

"Vamos a enfrentar a un gran equipo", dijo, con respeto, Marcos Leonardo.

La primera de sus anotaciones en el Mundial de Clubes remató el triunfo 2-0 ante el Pachuca mexicano que selló la clasificación del Al-Hilal a los octavos de final y el lunes explotó con dos dianas para que los saudíes derrotaran 4-3, en prórroga, al poderoso City de Pep Guardiola.

Las imágenes de su festejo con el banderín de córner alzado en el aire, como si fuese un estandarte de guerra, han dado la vuelta al mundo.

"Fue un juego muy especial (...). Gracias a Dios pude ayudar", celebró el atacante en declaraciones al canal digital brasileño Cazé TV.

A Dios rogando y goles marcando

"Pasé un momento difícil en estos dos últimos meses (...). Mi madre estuvo 23 días intubada y 60 días en terapia intensiva", rememoró el jugador.

La voz se le quebró y, devoto, volvió a mencionar a Dios, agradeciéndole porque "hoy ella está bien".

El goleador, que brilla en Al-Hilal en el Mundial de Clubes junto a otros dos brasileños, el defensor Renan Lodi y el volante ofensivo Malcom, llegó a Arabia Saudita el año pasado.

El club árabe pagó por él unos 40 millones de euros al Benfica, el doble de lo que había costado a los portugueses su fichaje desde el Santos. Allí coincidió con Neymar, cuando el excrack de Barcelona y Paris Saint-Germain luchaba contra una grave lesión antes de retornar al Peixe.

No olvida su origen: "Si no fuese por mi padre, por mi madre, no estaría aquí".

Precocidad

Nacido en Itapetinga, en Bahia (noreste de Brasil), llegó al Santos de niño. Firmó su primer contrato profesional con 16 años y debutó con el primer equipo un año después.

Los goles no tardaron.

Se despidió en enero de 2024 con 35 tantos en 100 partidos en el Brasileirão y cinco más en 21 encuentros en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Su adiós, no obstante, fue controversial, al coincidir con el primer descenso del Santos a la Serie B del fútbol brasileño, lo que le trajo críticas. No cuajó del todo en el Benfica, pasando como una promesa más, y terminó en Al-Hilal. Ante los obstáculos, insistencia, una virtud que demostró en el partido contra el City cuando molestias musculares hubieran podido sacarlo de la cancha. "Sentí dolor (...). Ya me iban a sustituir y le dije al entrenador: 'no, no, míster, no voy a salir'", relató el jugador al canal brasileño SporTV. Vino entonces el gol que sentenció el triunfo y, otra vez, la referencia religiosa. "Tengo que agradecer a todo el equipo por el sacrificio que hicimos en este partido y, gracias a Dios, salimos con esta clasificación, que es histórica". erc/app/raa/