“¡Tremenda oportunidad!”: ofrecen empleo en la Embajada de EE.UU. en Cuba y estos son los requisitos

La Embajada de Estados Unidos en Cuba dio a conocer una oportunidad de trabajo para el puesto de asistente de visa. El empleo está relacionado con el procesamiento de trámites de inmigrantes. Entre los requisitos piden tres años de experiencia en atención al cliente, conocimiento práctico de inglés y español fluido, así como la posibilidad de iniciar sus funciones un período de aproximadamente seis semanas.

En la cuenta oficial de Facebook de la embajada, ubicada en La Habana, informaron acerca de la vacante. “¡Tremenda oportunidad! Buscamos candidatos dinámicos para incorporarse al equipo de trabajo del consulado (...) deberán estar capacitados para tramitar visados de migrantes y no inmigrantes y el programa cubano de parole de reunificación familiar, entre otras funciones”.

En la cuenta de Facebook de la Embajada de EE.UU. en Cuba dieron a conocer la vacante para asistente de visa

Entre las actividades, el titular del puesto deberá estar capacitado para desempeñarse en cualquier función según lo requiera la demanda de visas y la programación. Los asistentes de visas son responsables de llevar a cabo tareas específicas de acuerdo con la ley de inmigración de EE.UU. para ayudar a los funcionarios consulares en la adjudicación oportuna de solicitudes, así como en las respuestas a las consultas públicas.

El horario de trabajo para este puesto es de tiempo completo (39 horas semanales). Para aplicar se debe ingresar al sitio de Solicitud Electrónica de Reclutamiento (ERA, por sus siglas en inglés); solo las solicitudes enviadas por este medio serán consideradas.

Cuáles son los requisitos para trabajar en la embajada de EE.UU. en Cuba

Para laborar en la delegación estadounidense, los solicitantes deben tener permiso del gobierno de Cuba y proporcionar documentación que respalde su derecho legal a trabajar. Los seleccionados para un puesto deberán pasar por una investigación de seguridad antes del nombramiento. Además, los ciudadanos cubanos deben ser aprobados y contratados por la agencia de empleo PALCO.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba mientras las banderas ondean en la Tribuna Antiimperialista, en el Malecón, en La Habana, el 26 de julio de 2015. (AP Foto/Desmond Boylan, archivo)

La Embajada de Estados Unidos en La Habana señala que: “Ofrece igualdad de oportunidades y trato justo y equitativo en el empleo a todas las personas sin distinción de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política, estado civil u orientación sexual”.

Cómo presentar una solicitud de trabajo a través de ERA

ERA es un sistema electrónico de gestión de postulantes para anuncios de vacantes. Todas las postulaciones deben enviarse a través de dicho canal para que sean consideradas. Para ayudar a los solicitantes a comprender cómo crear una cuenta y postularse con éxito para los empleos, cuentan con un video y documentos de orientación en formato PDF para cada etapa del proceso.

Una vez registrado en ERA, el postulante podrá acceder a las vacantes que le interesen y revisar toda la información sobre las mismas, como las funciones y titulaciones requeridas. Ya registrado, recibirá correspondencia para los procesos de prueba y/o entrevistas por correo electrónico. Se aconseja asegurarse de proporcionar una dirección correcta y revisar la carpeta de spam.

También señalan que la oficina de Recursos Humanos de la Embajada no puede acusar de recibo de los documentos. “Si no recibe un correo electrónico de notificación de ERA dentro de las cuatro semanas posteriores al día de cierre del anuncio de la vacante, es probable que no haya calificado para el puesto o que no haya presentado un paquete completo”.

El registro se puede hacer desde una computadora o teléfono celular con acceso a internet. Para completar la postulación se recomienda leer el anuncio de vacante completo para asegurarse de que cumple con todos los requisitos de elegibilidad y calificación. Toda la documentación requerida debe incluirse (cargarse) al momento de la solicitud.

