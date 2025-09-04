Tres guatemaltecos relacionados con tragedia de migrantes en Chiapas extraditados a EE.UU.

Tres guatemaltecos relacionados con un accidente de tráfico que causó la muerte de 56 migrantes en Chiapas (México) en diciembre de 2021 fueron extraditados a Estados Unidos, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Con estas extradiciones "cinco contrabandistas guatemaltecos acusados en relación con el incidente con múltiples víctimas en Chiapas están ahora bajo custodia de Estados Unidos", dijo el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, citado en el comunicado.

El 9 de diciembre de 2021 un tráiler cargado de indocumentados, en su mayoría guatemaltecos, chocó contra un puente peatonal cuando circulaba a alta velocidad en el estado de Chiapas (sur). Además de los 56 fallecidos resultaron heridas 100 personas.

Fue uno de los episodios más trágicos de los últimos años en el incesante tráfico de migrantes en Centroamérica rumbo al norte, y provocó la apertura de investigaciones tanto en Guatemala como en Estados Unidos.

Guatemala anunció tres años después, en diciembre de 2024, el desmantelamiento de la red de tráfico de personas responsable de ese caso.

Tres de los detenidos en esas operaciones fueron Tomas Quino Canil, de 37 años, Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 25, y Josefa Quino Canil De Zavala, de 43.

Todos ellos enfrentarán ahora cargos por tráfico ilegal de personas ante la justicia estadounidense.

"Según documentos judiciales, desde octubre de 2021 hasta febrero de 2023, los acusados conspiraron con otros traficantes para transportar a migrantes indocumentados desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos", explicó el comunicado de prensa.

"Supuestamente reclutaron a migrantes guatemaltecos, recibieron pagos y organizaron que los migrantes viajaran a pie, en microbuses, camiones de ganado y tractocamiones. En algunos casos, incluido el tráfico de menores no acompañados, los acusados proporcionaron guiones e instrucciones sobre qué decir en caso de ser detenidos", añadió el texto.

