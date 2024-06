Tres inversiones para que un crédito hipotecario en Estados Unidos no se convierta en una cruz de por vida

Escuchar

Comprar una casa en Estados Unidos puede resultar muy sencillo gracias a la masificación de los créditos hipotecarios. Sin embargo, esta opción requiere realizar pagos periódicos durante muchos años hasta que se abone la totalidad del crédito. Y estos pagos, generalmente mensuales, suelen ser bastante altos, en especial desde que la Reserva Federal (Fed) decidió subir las tasas de interés hasta superar el rango del 5%.

En paralelo, el mercado de capitales ofrece tres alternativas de inversión para poder obtener un beneficio económico que amortigüe el impacto de un crédito hipotecario.

Acciones

Las acciones representan porciones de grandes compañías que cotizan en la bolsa y están entre los activos financieros preferidos de los estadounidenses. De hecho, según Statista, más del 60% de la población tenía acciones en su cartera de inversión al cierre de 2023.

El principal motivo detrás de la gran popularidad de las acciones es su comprobada rentabilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, US$ 100 invertidos en 1928 en el índice S&P 500, que nuclea el comportamiento de las 500 compañías cotizantes más grandes del mercado estadounidense, se habrían convertido en más de US$ 787.000 en 2023.

Posibles inversiones para amortizar cuotas de un crédito hipotecario. FreePik

En el caso de una hipoteca a 30 años de US$ 300.000 con una tasa fija del 4%, los pagos mensuales rondarían los US$ 1.432 (sin contar impuestos y seguros) y se pagarían US$ 193 en intereses durante toda la vigencia del crédito, aproximadamente.

Ahora bien, si un inversor destina sólo US$ 300 extra por mes a la hipoteca, podría pagarla 9 años y 8 meses antes y se ahorraría US$ 87.857 en intereses.

No obstante, si esos US$ 300 son invertidos en un fondo que replique el comportamiento del S&P 500, que históricamente generó un retorno conservador del 8%, el capital podría crecer hasta US$ 170.000 en 19 años.

En ese periodo, el dueño del crédito hipotecario tendría alrededor de US$ 113.415 pendientes para pagarlo, por lo que habría obtenido un beneficio (ahorro) de US$ 56.615.

Bonos

Otra opción más conservadora y estable para realizar una estrategia similar consiste en comprar bonos. Estos instrumentos financieros consisten en deuda que emiten las compañías o los gobiernos y que los inversores adquieren a cambio de una tasa de interés.

En la actualidad, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los más seguros del mundo, rinden entre un 4,5% y un 5% anual. Los bonos privados de buena calidad crediticia se negocian con una tasa de alrededor del 6%. Y los bonos “de alto riesgo” de mercados internacionales pueden superar el 10% de tasa.

Inmuebles

A su vez, quienes buscan abaratar su crédito hipotecario pueden optar por invertir en inmuebles. Afortunadamente, no es necesario comprar otra propiedad y ponerla en alquiler, ya que existen los REIT.

Los solicitantes elegibles para el programa federal reciben un bono para pagar parte de la renta de su casa o departamento Freepik

Estos fideicomisos inmobiliarios son como fondos comunes de inversión que compran y rentan propiedades, ya sea residenciales, comerciales o industriales. Básicamente, toman el dinero de muchos inversores, realizan las operatorias y luego distribuyen los beneficios con el paso del tiempo.

Aunque hay muchos REIT, suelen ofrecer una rentabilidad promedio anual de entre el 6% y el 8%, y con una volatilidad menor que la de las acciones.

Armando una cartera de inversión diversificada entre diferentes tipos de activos financieros, un inversor podrá generar un flujo de ingresos confiable que le ayude a pagar su crédito hipotecario de una forma más económica.

LA NACION