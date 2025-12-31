Tres muertos en ataques de EE. UU. contra tres presuntas narcoembarcaciones (ejército)

El ejército estadounidense anunció el miércoles que tres personas murieron en ataques contra tres presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, lo que eleva a al menos 110 el número de fallecidos en una ofensiva que, según Washington, combate el trasiego de narcóticos.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses que operan en Centroamérica y Sudamérica, dijo que los ataques tenían como objetivo "tres embarcaciones de narcotráfico que viajaban en convoy". Las tres personas muertas iban en una misma embarcación.

La ubicación exacta de los ataques no se aclaró de inmediato. Ataques previos se han producido en el Caribe o en el Pacífico oriental.