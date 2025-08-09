Tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

Después de pasar casi cinco meses en el espacio, dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés iniciaron el viernes su viaje de regreso a la Tierra a bordo de una cápsula de SpaceX, que se espera americe frente a las costas de California el sábado.

Esta operación concluirá la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) llevada a cabo en el marco del programa Commercial Crew de la NASA, creado para suceder a la era del transbordador espacial en asociación con la industria privada.

La cápsula Dragon, de la empresa del multimillonario Elon Musk, se desacopló el viernes de la EEI a las 18:15 de la costa este de Estados Unidos (22:15 GMT).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi pasarán más de 17 horas a bordo de la cápsula antes de su amerizaje, a las 11:33 del sábado (15:33 GMT), frente a la costa oeste de Estados Unidos.

El vertiginoso descenso se frenará con la entrada en la atmósfera terrestre y, a continuación, con enormes paracaídas.

A continuación, la cápsula será recuperada por un barco de SpaceX y, una vez a bordo, se abrirá para que los astronautas puedan salir.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación bautizada como Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, estudiando el crecimiento de las plantas o la forma en que las células reaccionan a la gravedad.