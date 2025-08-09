LA NACION

Tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

Después de pasar casi cinco meses en el espacio, dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra
Tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la TierraShutterstock

Después de pasar casi cinco meses en el espacio, dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés iniciaron el viernes su viaje de regreso a la Tierra a bordo de una cápsula de SpaceX, que se espera americe frente a las costas de California el sábado.

Esta operación concluirá la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) llevada a cabo en el marco del programa Commercial Crew de la NASA, creado para suceder a la era del transbordador espacial en asociación con la industria privada.

La cápsula Dragon, de la empresa del multimillonario Elon Musk, se desacopló el viernes de la EEI a las 18:15 de la costa este de Estados Unidos (22:15 GMT).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi pasarán más de 17 horas a bordo de la cápsula antes de su amerizaje, a las 11:33 del sábado (15:33 GMT), frente a la costa oeste de Estados Unidos.

El vertiginoso descenso se frenará con la entrada en la atmósfera terrestre y, a continuación, con enormes paracaídas.

A continuación, la cápsula será recuperada por un barco de SpaceX y, una vez a bordo, se abrirá para que los astronautas puedan salir.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación bautizada como Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, estudiando el crecimiento de las plantas o la forma en que las células reaccionan a la gravedad.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Es colombiana, tiene green card y tres hijos americanos: fue detenida por el ICE después de 14 años en EE.UU.
    1

    Es colombiana, tiene green card y tres hijos americanos: fue detenida por el ICE después de 14 años en EE.UU.

  2. Volantazo de Walmart, Amazon, Target y otras empresas de EE.UU. por los nuevos aranceles de Trump
    2

    Volantazo de Walmart, Amazon, Target y otras empresas de EE.UU. por los nuevos aranceles de Donald Trump

  3. Qué cambiaría con la ley del reconocimiento fácil que podría impactar en miles de viajeros
    3

    Qué cambiaría con la ley del reconocimiento fácil que podría impactar en miles de viajeros: la TSA se opone

  4. Identifican al propietario de la barcaza que impactó al velero en el que iba la nieta de Cris Morena
    4

    Tragedia náutica en Miami: identifican en una demanda judicial a la empresa propietaria de la barcaza que impactó al velero

Cargando banners ...