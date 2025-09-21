Trout conecta su jonrón 400 y los Angelinos vencen 3-0 a los Rockies

DENVER (AP) — Mike Trout conectó el cuadrangular número 400 de su carrera, Kyle Hendricks lanzó siete entradas y los Angelinos de Los Ángeles derrotaron el sábado por la noche 3-0 a los Rockies de Colorado.

Trout alcanzó el hito en la octava entrada cuando conectó un jonrón solitario de 485 pies al jardín izquierdo-central contra el relevista de los Rockies, Jaden Hill, para extender la ventaja de los Angelinos a 3-0.

El tres veces MVP de la Liga Americana había logrado solo un jonrón en sus 36 juegos anteriores.

Taylor Ward y Nolan Schanuel también conectaron jonrones para los Angelinos, quienes rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas. El jonrón de Ward fue su 34º de la temporada, empatándolo en el décimo lugar en las mayores.

Hendricks (8-10) permitió solo tres hits y ponchó a cinco bateadores sin otorgar bases por bolas.

Luis García consiguió su segundo salvamento de la temporada.

El abridor de Colorado, Germán Márquez (3-15), lanzó un juego sólido en el que permitió cuatro hits y dos carreras limpias mientras ponchaba a cinco en un máximo de temporada de siete entradas.

