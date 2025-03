Trump acusa a Trudeau de usar la disputa por aranceles para "permanecer en el poder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de utilizar la disputa arancelaria para "permanecer en el poder", tras una conversación telefónica entre ambos dirigentes.

"No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder", declaró Trump en su red Truth Social. Trudeau, quien anunció su renuncia en enero, dejará el cargo días después de que se elija a un sucesor este fin de semana.

aue/st/amc/bjt/erl/nn