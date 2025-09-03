Trump acusa a Xi, Kim y Putin de conspirar contra Estados Unidos en reunión en Pekín
El presidente estadounidense Donald Trump acusó el martes a los líderes de China, Corea del Norte y
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó el martes a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín en el marco de un enorme desfile militar.
"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración", escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que el líder norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladimir Putin flanqueaban a Xi Jinping en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
"Denles mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", añadió Trump en su mensaje.
