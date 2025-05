Trump acusa duramente a Corte Suprema tras impedirle reanudar expulsión de venezolanos

El presidente estadounidense Donald Trump acusó este viernes a la Corte Suprema de bloquear sus promesas de campaña después de que le impidiera reanudar la expulsión de migrantes venezolanos usando una ley del siglo XVIII.

"La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que que me han elegido", declaró Trump en su plataforma Truth Social. ¡Éste es un día malo y peligroso para Estados Unidos!, añadió.

mlm-erl/acb/nn