Trump advierte a Israel que no "interfiera" en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes a Israel contra cualquier injerencia en Siria que ponga en riesgo la transición de ese país hacia un Estado próspero, días después de una incursión de las fuerzas israelíes en el sur del territorio sirio.

Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y franco con Siria, y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero, dijo Trump en su red social Truth Social.

Trump dijo que estaba muy satisfecho con el desempeño de Siria bajo el liderazgo del presidente Ahmed al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado tras décadas en el poder.

En noviembre, Al Sharaa se convirtió en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Trump ha promovido un pacto de seguridad entre Israel y Siria desde que la coalición islamista de Sharaa derrocó a Bashar al Asad. Pero las tensiones han aumentado debido a cientos de ataques israelíes en territorio sirio.

En el más mortal hasta ahora, las fuerzas israelíes mataron a 13 personas el viernes en una operación en el sur de Siria, en una incursión que según dijeron apuntaba a un grupo islamista.

Trump dijo que Al Sharaa está trabajando diligentemente para asegurarse de que sucedan cosas buenas, y que tanto Siria como Israel tengan una relación larga y próspera juntos.

