Trump advierte a Petro: "Va a meterse en grandes problemas si no espabila"
El presidente Gustavo Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila", declaró este miércoles el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la...
- 1 minuto de lectura'
El presidente Gustavo Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila", declaró este miércoles el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.
"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo Trump ante preguntas de la prensa.
Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump replicó: "No he pensado mucho en ello".
"Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", recordó el presidente republicano.
Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los "narcoterroristas" llegarán "muy pronto".
Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.
El mandatario republicano reveló igualmente que Estados Unidos incautó un "gran" petrolero frente a las costas venezolanas, aunque sin dar más detalles.
jz/val
- 1
Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura en varias ciudades
- 2
EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas
- 3
Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
- 4
Florida: una avioneta sufrió una falla, aterrizó de emergencia en una autopista y aplastó un auto