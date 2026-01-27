Trump advierte que EEUU dejará de apoyar a Irak si Maliki regresa al poder
El presidente Donald Trump amenazó el martes con poner fin al apoyo de Estados Unidos a Irak si regresa al poder Nuri al Maliki, un ex primer ministro con vínculos con Irán que está nuevamente nominado para el cargo.
"Debido a sus políticas e ideologías insensatas, si es elegido, Estados Unidos de América ya no ayudará a Irak", escribió Trump en su red Truth Social.
Maliki, quien dejó el poder en 2014 tras la presión estadounidense, recibió el sábado el respaldo del Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiitas con vínculos con Irán y que tiene mayorías en el Parlamento.
El apoyo del bloque lo deja en posición para ser nominado como primer ministro del país.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió el domingo a Irak sobre cualquier acercamiento con Irán.
En el pasado, Maliki fue acusado de corrupción y de haber alimentado las divisiones que minaron el país hasta el auge del grupo yihadista Estado Islámico.
Maliki, de 75 años, es una figura de la vida política iraquí y el único primer ministro que ha cumplido dos mandatos (2006-2014) desde que la invasión estadounidense de 2003 derrocó al expresidente Sadam Husein.