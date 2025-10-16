LA NACION

Trump advierte que EE.UU. no puede "agotar" sus reservas de misiles Tomahawk

El presidente Donald Trump expresó sus dudas sobre entregar misiles Tomahawk a Kiev, un día antes de

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
El presidente Donald Trump expresó sus dudas sobre entregar misiles Tomahawk a Kiev, un día antes del encuentro que sostendrá con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski en Washington.

El mandatario de Estados Unidos dijo que su país no puede "agotar" sus propias reservas.

"No podemos agotar (las reservas de) nuestro propio país", dijo en respuesta a una pregunta sobre estos misiles de crucero.

"Los necesitamos también, así que no sé qué podemos hacer", agregó.

En diálogo con periodistas, Trump también dijo que había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin durante una llamada sobre la posibilidad de proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania, y que a Putin "no le gustó la idea".

