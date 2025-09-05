Trump advierte que Estados Unidos "derribará" los aviones venezolanos que representen una amenaza
Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fu
- 1 minuto de lectura'
Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró este viernes el presidente Donald Trump.
Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después mandó una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.
"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.
"Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas", añadió Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth.
