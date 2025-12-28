Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que se logró "mucho progreso" en las conversaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia durante la reunión que mantuvo en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo", a poner fin al conflicto, declaró el mandatario estadounidense en rueda de prensa junto a Zelenski, quien a su vez dijo que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero.

Kiev y Moscú están "más cerca" de un acuerdo sobre el estatus del disputado territorio del Donbás, aunque la situación sigue siendo compleja, dijo el republicano.