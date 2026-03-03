Trump afirma que EEUU no está al nivel que le gustaría en cuanto a armas de última tecnología

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está donde le gustaría en cuanto a reservas de armamento de última tecnología, en un momento en el que las fuerzas de su país despliegan grandes cantidades de munición contra Irán.

"En la gama más alta, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", escribió el mandatario republicano en su red Truth Social, al matizar que Estados Unidos cuenta con suficientes armas de "calidad media y media-alta".

"Las guerras pueden librarse 'para siempre' y con mucho éxito utilizando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", añadió, refiriéndose al armamento de "calidad media y media-alta".