Trump afirma que Irán está en "grandes problemas" y reitera amenazas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán, escenario de importantes manifestaciones contra el gobierno, se encuentra en "grandes problemas", e insistió en sus amenazas de acciones contra Teherán.

"Irán está en grandes problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas", afirmó Trump.

Cuando se le preguntó por su mensaje a los líderes iraníes, Trump respondió: "Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar".

"Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos", afirmó Trump.

"Eso no significa enviar tropas sobre el terreno, sino golpearles muy, muy fuerte donde más les duele".