Trump afirma que Putin quiere terminar guerra con Ucrania, pero Zelenski cree que no
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que su par ruso Vladimir Putin quiere
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su par ruso Vladimir Putin quiere terminar la guerra con Ucrania, pero el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, cree que el presidente ruso "no está listo" para la paz.
En una reunión en la Casa Blanca que tiene lugar un día después de que Trump retomara contacto telefónicamente con Putin, el republicano sugirió que sería prematuro entregar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, y señaló que esperaba asegurar la paz con Rusia primero.
"Con suerte, no los necesitarán. Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks", dijo Trump a los periodistas mientras estaba sentado frente a Zelenski en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.
Zelenski quiere convencer al presidente estadounidense de que entregue a Ucrania esos misiles, capaces de alcanzar objetivos en el interior de Rusia.
Trump anunció el jueves que se reunirá con Putin en Budapest, en un nuevo intento por poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en 2022.
bur-md/bgs/mr/db
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 2
Es de Texas, ganó 1800 millones de dólares en Powerball, pero solo recibirá US$410 millones antes de impuestos
- 3
En una decisión sorpresiva, renunció Alvin Holsey, el jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina
- 4
Nuevo frente frío: en qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas