LA NACION

Trump afirma que respaldaría una ofensiva kurda en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libra Estados Unidos e...

Trump afirma que respaldaría una ofensiva kurda en Irán
Trump afirma que respaldaría una ofensiva kurda en IránShutterstock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters.

Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, Irán ha atacado a grupos kurdos iraníes en la región autónoma del Kurdistán en Irak, a los que acusa de servir a los intereses occidentales e israelíes.

Grupos kurdos iraníes apoyan la lucha por una mayor autonomía en Irán, lo que enfurece el régimen islámico y a opositores, incluidos los defensores de la monarquía, que abogan por la integridad territorial.

Aunque históricamente los kurdos han chocado menos con el Estado iraní que sus copartidarios en Irak, Turquía y Siria, los kurdos iraníes son de los pocos grupos armados y organizados de oposición en la nación persa.

Según expertos, potencialmente podrían ayudar a fuerzas especiales a infiltrarse y desestabilizar a la República Islámica

AFP
Conforme a
The Trust Project