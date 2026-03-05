Trump afirma que respaldaría una ofensiva kurda en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters.

Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, Irán ha atacado a grupos kurdos iraníes en la región autónoma del Kurdistán en Irak, a los que acusa de servir a los intereses occidentales e israelíes.

Grupos kurdos iraníes apoyan la lucha por una mayor autonomía en Irán, lo que enfurece el régimen islámico y a opositores, incluidos los defensores de la monarquía, que abogan por la integridad territorial.

Aunque históricamente los kurdos han chocado menos con el Estado iraní que sus copartidarios en Irak, Turquía y Siria, los kurdos iraníes son de los pocos grupos armados y organizados de oposición en la nación persa.

Según expertos, potencialmente podrían ayudar a fuerzas especiales a infiltrarse y desestabilizar a la República Islámica