Trump amenaza a Irán de consecuencias "muy traumáticas" si no llega

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Irán con consecuencias "muy traumáticas" si no acepta un acuerdo al término de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear

"Tenemos que alcanzar un acuerdo, de lo contrario va a ser muy traumático, muy traumático. No quiero que eso ocurra, pero tenemos que llegar a un acuerdo", dijo Trump al ser consultado sobre sus conversaciones sobre este tema con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una reunión en la Casa Blanca el miércoles.

"Será muy traumático para Irán si no llegan a un acuerdo", afirmó, y añadió que espera tener resultados en un mes